  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Avtomobilno

    En slog, dve različni poti: majhen mestni lev ali večji brat z več prostora?

    Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
    ENVY poleg videza dodaja tudi uporabno opremo, med drugim brezstični dostop in zagon ter HD-kamero za vzvratno vožnjo. FOTO: Peugeot
    Galerija
    ENVY poleg videza dodaja tudi uporabno opremo, med drugim brezstični dostop in zagon ter HD-kamero za vzvratno vožnjo. FOTO: Peugeot
    Naročnik oglasne vsebine je Peugeot
    9. 10. 2026 | 09:21
    9. 10. 2026 | 09:32
    11:16
    A+A-

    Kdo bo najbolj navdušen nad najmanjšim levom v Peugeotevi družini? Nekdo, ki avtomobil večino časa vozi po mestu, mu je pomembno, da ga brez večjega razmišljanja spravi v parkirno hišo ali na tesno parkirno mesto, obenem pa noče, da bi bil njegov avto zaradi kompaktnih mer tudi neopazen. Peugeot 208 skupaj z modelom Peugeot 2008 sodi med najbolje prodajana modela znamke, zato ni presenetljivo, da je Peugeot prav njima namenil novo posebno serijo ENVY. Njegov večji brat 2008 nagovarja nekoliko drugačne potrebe. Še vedno je dovolj kompakten za vsakodnevno mestno vožnjo, a prinese višje sedenje, več prostora in več rezerve za tiste dni, ko v avtomobil ne sede le voznik, ampak z njim potujejo še družina, prtljaga, športna oprema ali vse, kar se nabere za konec tedna.

    Zdaj sta oba dobila novo posebno serijo ENVY. Ime je precej zgovorno: če Allure, na katerem ENVY temelji, pomeni privlačnost, gre ENVY še korak dlje – proti avtomobilu, ki naj bi pritegnil pogled in morda komu vzbudil tudi kanček zavisti. Pri Peugeotu tega niso iskali z velikimi spremembami zasnove, ampak z detajli, ki oba dobro znana modela naredijo nekoliko bolj izrazita.

    ENVY namreč ne pomeni nove generacije 208 ali 2008. Gre za posebno serijo obstoječih modelov, ki opremi Allure dodaja posebne barve, platišča, poudarke v notranjosti in nekaj uporabnih dodatkov. Na voljo je z bencinskimi, hibridnimi in električnimi pogoni, zato se bistvena odločitev skriva drugje: koliko prostora potrebujete in kakšen avtomobil se bolje ujame z vašim vsakdanom?

    Pri 208 je odgovor predvsem kompaktnost. Pri 2008 več prostora in SUV-zasnova. Oblikovni podpis pa je pri obeh dovolj soroden, da ju lahko brez težav prepoznamo kot dva člana iste levje družine.

    Ali vaš avtomobil večino časa »živi« v mestu?

    Peugeot 208 ENVY ostaja kompakten mestni avtomobil, posebna serija pa mu dodaja več oblikovnih poudarkov in opreme. FOTO: Peugeot
    Peugeot 208 ENVY ostaja kompakten mestni avtomobil, posebna serija pa mu dodaja več oblikovnih poudarkov in opreme. FOTO: Peugeot

    Ozke mestne ulice, garažne hiše, vsakodnevna vožnja v službo, hiter skok po opravkih in iskanje prostega parkirnega mesta. To so primeri, v katerih se manjši avtomobil pokaže kot velika prednost: lažje ga zapeljete tja, kamor želite, in vam pobere manj živcev pri parkiranju.

    Takšne poti so dobesedno pisane na kožo Peugeotu 208 ENVY. Najmanjši član aktualne Peugeoteve družine osebnih avtomobilov je namenjen vozniku, ki ne potrebuje velikega avtomobila, mu je pa pomembno, kako je ta videti in kako se v njem počuti. Peugeot oba modela uvršča med svoje najbolje prodajane modele, posebna serija ENVY pa obema dodaja še nekaj več oblikovne prepoznavnosti in opreme.

    Pri 208 ENVY so to 16-palčna dvobarvna aluminijasta platišča NOMA z zaključkom Black Mist in sijajno črna kontrastna streha. Posebej za to serijo je Peugeot predstavil tudi novo zeleno barvo Alvao Green, ob njej pa je 208 ENVY na voljo še v rumeni Agueda, beli Okenite, sivi Artense, sivi Selenium in črni Perla Nera.

    Njegova glavna prednost ostajajo kompaktne mere. Ne zato, ker bi bil 208 namenjen samo mestu ali samo mladim voznikom, ampak ker je lahko dobra izbira za vsakogar, ki ne potrebuje velikega SUV-ja in mu več pomenijo okretnost, preprosto parkiranje in avtomobil, ki ne zavzame več prostora, kot ga dejansko potrebuje.

    Če vaši načrti potrebujejo več prostora

    Peugeot 208 ENVY ostaja kompakten mestni avtomobil, posebna serija pa mu dodaja več oblikovnih poudarkov in opreme. FOTO: Peugeot
    Peugeot 208 ENVY ostaja kompakten mestni avtomobil, posebna serija pa mu dodaja več oblikovnih poudarkov in opreme. FOTO: Peugeot

    Pri Peugeotu 2008 ENVY je zgodba nekoliko drugačna. Še vedno ostaja dovolj kompakten za vsakodnevno uporabo, vendar kot SUV ponuja več prostora, višji položaj sedenja in več rezerve za takrat, ko avtomobil ni namenjen samo poti v službo in nazaj.

    Razlika postane očitna, ko vanj ne sede le voznik z eno torbo, ampak ko morate spakirati otroški voziček, večje nakupe, športno opremo, kovčke za nekaj dni ali vse tisto, kar mimogrede vzamete s seboj in kar hitro zapolni prtljažnik. Takrat nekaj dodatnega prostora ni razkošje, ampak čisto praktična prednost.

    Peugeot 2008 ENVY je zato bolj smiselna izbira za tistega, ki želi en avtomobil uporabljati za zelo različne stvari. Med tednom za vsakodnevne opravke, ob koncu tedna pa za izlete, obisk sorodnikov, pot v hribe ali nekaj dni ob morju. Pri takšnem načinu uporabe je pomemben tudi višji položaj sedenja, ki je za marsikoga eden glavnih razlogov za izbiro SUV-ja.

    Posebna serija ENVY ima 17-palčna dvobarvna platišča KARAKOY z obdelavo Black Mist, črne strešne letve in izbor barv, med katerimi je tudi nova modra Nazare. Pripada mu tudi praktičen dodatek, ki ga 208 nima: dno prtljažnika je mogoče namestiti v dva položaja, zato je prostor lažje prilagoditi temu, kar tisti dan vozite s seboj.

    Razlika med obema modeloma je zato precej jasna: 208 stavi na kompaktnost in okretnost, 2008 pa na več prostora, višje sedenje in nekoliko več svobode pri tem, kaj vse lahko vzamete s seboj.

    En oblikovni podpis, dva različna značaja

    Posebno serijo 2008 ENVY zaznamujejo 17-palčna dvobarvna platišča KARAKOY in črne strešne letve. FOTO: Peugeot
    Posebno serijo 2008 ENVY zaznamujejo 17-palčna dvobarvna platišča KARAKOY in črne strešne letve. FOTO: Peugeot

    Modela 208 in 2008 sta si po velikosti in namenu precej različna, vendar jima ENVY zagotavlja enak občutek v notranjosti. Posebna serija temelji na opremi Allure, vendar je dodanih nekaj elementov, ki so bili doslej rezervirani predvsem za višjo stopnjo opreme.

    V obeh so sprednji sedeži, kakršne poznamo iz višje stopnje opreme GT, z ekskluzivnim oblazinjenjem Tremezzo v kombinaciji treh materialov, z modrozelenimi šivi Opalite in Peugeotevim znakom na vzglavnikih. Enaki šivi krasijo tudi vratne obloge, notranjost pa dopolnjujejo sijajno črni dekorativni elementi in aluminijasti pragovi z napisom Peugeot.

    Pri 208 ENVY je notranjost še nekoliko bolj poudarjena s črno stropno oblogo Mistral in LED-osvetlitvijo, ki vključuje sprednjo notranjo luč, bralni lučki zadaj in osvetljeni ogledali v senčnikih.

    Vsaka od teh podrobnosti je majhna, skupaj pa poskrbijo, da notranjost deluje bolj premišljeno in dodelano. ENVY je namenjen vozniku, ki mu ni vseeno, kako je avtomobil videti tudi od znotraj in kako se v njem počuti vsak dan. Pri 208 to pomeni nekoliko bolj izrazit mestni značaj, pri 2008 pa bolj dodelan občutek v prostornejšem SUV-ju.

    Male stvari, ki jih uporabljamo vsak dan

    Pri Peugeot 208 ENVY se cena začne pri 19.660 evrih za različico Turbo 100. FOTO: Peugeot
    Pri Peugeot 208 ENVY se cena začne pri 19.660 evrih za različico Turbo 100. FOTO: Peugeot

    Dolgi seznami dodatne opreme so na papirju impresivni, v vsakdanji uporabi pa največ štejejo rešitve, ki se jih hitro navadimo. Pri obeh modelih ENVY sta serijsko vključena brezstični dostop in zagon ter HD-kamera za vzvratno vožnjo. Ko imate v eni roki nakupovalno vrečko in v drugi torbo, ključev ni treba iskati po žepih ali na dnu torbice, kamera pa olajša parkiranje na tesnejših mestih.

    Pri 208 so takšni dodatki dobrodošli predvsem pri vsakodnevni mestni vožnji, pri 2008 pa lepo dopolnijo njegovo večjo prostornost in praktičnost.

    ENVY ostaja zvest osnovnemu značaju obeh modelov, malce ju celo izostri: 208 ostaja kompakten in okreten, 2008 prostornejši in bolj prilagodljiv, oba pa z novo posebno serijo dobita nekaj dodatnega udobja in prepoznavnosti.

    Bencin, hibrid ali elektrika

    Peugeot 2008 ENVY je večji brat modela 208, z več prostora, višjim sedenjem in SUV-zasnovo. FOTO: Peugeot FOTO: Peugeot
    Peugeot 2008 ENVY je večji brat modela 208, z več prostora, višjim sedenjem in SUV-zasnovo. FOTO: Peugeot FOTO: Peugeot

    Pri izbiri med 208 ENVY in 2008 ENVY velikost avtomobila še ne določi tudi pogona. Oba sta na voljo z bencinskim motorjem Turbo 100 ter hibridnima različicama Hybrid 110 E-DCS6 in Hybrid 145 E-DCS6, zato lahko pogon prilagodite svojim navadam in načinu vožnje.

    Če želite klasičen bencinski pogon, je vstopna izbira Turbo 100. Hibridni različici pa nagovarjata tiste, ki želijo elektrificirano vožnjo brez priklapljanja avtomobila na polnilnico. Pri obeh modelih sta na voljo dve stopnji moči, zato hibrid ni le ena vmesna možnost, ampak ponuja tudi nekaj izbire glede zmogljivosti.

    Več razlik je pri električnih izvedbah. E-208 ENVY je na voljo z baterijo 50 kWh in močjo 136 KM ali z baterijo 54 kWh in močjo 156 KM. E-2008 ENVY je na voljo z baterijo 54 kWh in močjo 156 KM. Tako je pri 208 električna ponudba nekoliko širša, 2008 pa isti zmogljivejši električni pogon povezuje z več prostora in SUV-zasnovo.

    Tudi pri pogonih se tako pokaže osnovna razlika med modeloma; 208 ostaja bolj kompakten in okreten, 2008 pa na račun večjih mer ponuja več uporabnosti za tiste, ki redno vozijo več potnikov ali prtljage.

    Cene posebne serije ENVY

    *PEUGEOT 208 ENVY:

    • Turbo 100: 19.660 EUR
    • Hybrid 110 E-DCS6: 22.760 EUR
    • Hybrid 145 E-DCS6: 23.570 EUR
    • Electric s 50-kWh baterijo in 136 KM: 29.620 EUR
    • Electric s 54-kWh baterijo in 156 KM: 31.820 EUR
       

    *PEUGEOT 2008 ENVY

    • Turbo 100: 21.900 EUR
    • Hybrid 110 E-DCS6: 24.020 EUR
    • Hybrid 145 E-DCS6: 24.820 EUR
    • Electric s 54-kWh baterijo in 156 KM: 32.230 EUR


    Preverite ponudbo za Peugeot 208

    Preverite ponudbo za Peugeot 2008

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Muslimanska skupnost svetuje Vrtovcu, naj si prebere slovensko ustavo

    Prvak NSi je o nošenju burk in nikabov spregovoril na sobotnem programskem kongresu stranke.
    7. 10. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Liga narodov

    Škoti se čudijo: Kako lahko takšen nogometaš igra na Madžarskem?

    Ob veliki zmagi v Glasgowu izstopala napadalna trojka, Aljoša Matko in Daniel Šturm sta presenetila škotsko javnost. Matko ne skriva želje po prestopu.
    S prizorišča:Nejc Grilc 7. 10. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Navdušeni predsednik

    Andraž Vehovar: Iz evropskega prvenstva smo naredili presežek

    Predsednik Kolesarske zveze Slovenije je ob koncu evropskega prvenstva v Sloveniji v pogovoru za STA s ponosom govoril o organizaciji.
    8. 10. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Eko sklad

    Preobrat: Eko sklad v sofinanciranje posojil za nakup e-vozil

    Obseg sredstev za kreditiranje se z rebalansom proračuna povečuje s 50 na 80 milijonov evrov, kar bo Eko sklad zagotovil z dolgoročnim posojilom.
    8. 10. 2026 | 17:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    KAPITAL

    Evropa ima denar, a kam gre?

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    8. 10. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Bi vam bolj ustrezal hibrid ali bencin?

    Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
    9. 10. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Kako iz 100 evrov na mesec nastane 29.000 evrov

    Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
    Promo Slovenske novice 6. 10. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

    Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
    8. 10. 2026 | 14:23
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Z njihovimi sistemi države varujejo meje v dolžini tretjine poti okoli sveta

    Podjetje Dat-con je globalni ponudnik specializiranih varnostnih rešitev za zaščito kritične infrastrukture ter kopenskih, zračnih in obalnih meja.
    Milka Bizovičar 8. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Finančna pismenost

    Neznanje je največje finančno tveganje

    Zanimanje za finančna znanja se prepočasi povečuje. Družbena omrežja in UI sta pomembna vira, a kritično pri izbiri.
    Milka Bizovičar 6. 10. 2026 | 20:59
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Slovenci smo samo v zadnjem letu izgubili za milijardo evrov kupne moči

    Zakaj Slovenci ljubijo bančne depozite? Slovenci so odlični varčevalci, ki še niso postali vlagatelji, pravi Bojan Ilijanič iz Sava Infond.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 10. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uroš Kerin

    Energetika potrebuje preudarnost in realne cilje

    Slovenija mora energetsko strategijo prilagoditi svojim danostim, razvoj omrežja pa scenarijsko načrtovati vnaprej, opozarja Uroš Kerin.
    Borut Tavčar 3. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    peugeot 208peugeot 2008Peugeot ENVYPeugeot 208 ENVYPeugeot 2008 ENVYPeugeotpromomajhni avtomobilisuvelektrični Peugeotkateri Peugeot izbratikompaktni mestni avtomobilkompaktni SUV
    VEČ NOVIC
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Luka Mezgec

    Mezgec: Fantje še vedno želijo mojo energijo v reprezentnaci

    Najboljši slovenski šprinter se je poslovil v velikem slogu, a ga bomo še vedno srečevali v kolesarski karavani.
    9. 10. 2026 | 12:03
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Madrid

    Besni Mourinho: je Kylian Mbappé na dirki po Švici izzval Tadeja Pogačarja?

    Trener madridskega Reala se je odzval na kritike medijev, ki so izrazili pomisleke o okrevanju Kyliana Mbappeja.
    Matic Rupnik 9. 10. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ema Klinec na pragu skupne zmage, Tepeš optimističen

    Trener slovenskih smučarskih skakalk Jurij Tepeš pravi, da so dekleta konkurenčna pred finalom poletne velike nagrade v Klingenthalu.
    Miha Šimnovec 9. 10. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Ostrc: Osnutek ne predstavlja potrjenih rešitev (VIDEO)

    Minister za zdravje Tadej Ostrc je na današnji novinarski konferenci podal dodatna pojasnila glede osnutka predloga zakona o preventivi.
    9. 10. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Smrt slavnega Argentinca

    Pretresljiva fotografija mrtvega Diega Maradone

    Bliža se šesta obletnica smrti enega od največjih nogometašev v zgodovini, nadaljuje pa se sodni postopek, ki naj bi razjasnil okoliščine tragične smrti.
    9. 10. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ema Klinec na pragu skupne zmage, Tepeš optimističen

    Trener slovenskih smučarskih skakalk Jurij Tepeš pravi, da so dekleta konkurenčna pred finalom poletne velike nagrade v Klingenthalu.
    Miha Šimnovec 9. 10. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Ostrc: Osnutek ne predstavlja potrjenih rešitev (VIDEO)

    Minister za zdravje Tadej Ostrc je na današnji novinarski konferenci podal dodatna pojasnila glede osnutka predloga zakona o preventivi.
    9. 10. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Smrt slavnega Argentinca

    Pretresljiva fotografija mrtvega Diega Maradone

    Bliža se šesta obletnica smrti enega od največjih nogometašev v zgodovini, nadaljuje pa se sodni postopek, ki naj bi razjasnil okoliščine tragične smrti.
    9. 10. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v trebuhu so bile šele začetek

    Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
    6. 10. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Do leta 2030 naj bi se poraba povečala na približno 945 teravatnih ur

    Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
    7. 10. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    KAKOVOST

    Slovensko podjetje s svojim izdelkom v najzahtevnejše razmere (video)

    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    8. 10. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NALOŽBE

    Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

    Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
    8. 10. 2026 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJE

    Povprečna zamuda traja 34 dni, 2 dni več kot leto prej

    Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
    5. 10. 2026 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Proizvajalci električne energije bi s pravo strategijo ustvarili več vrednosti

    Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
    Promo Delo 5. 10. 2026 | 15:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj se dogaja na kolesarski sceni?

    Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Kupujete avto? Poglejte, kaj zares šteje!

    Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
    8. 10. 2026 | 11:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

    Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
    Promo Delo 1. 10. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

    Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
    Promo Delo 8. 10. 2026 | 10:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

    Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
    5. 10. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    FINANCIRANJE

    Za četrt milijona evrov financiranja lahko zaprosite kar prek spleta

    Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
    Promo Delo 6. 10. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Državno in zasebno zdravstvo morata delovati z roko v roki« (video)

    Vzajemna po veliki preobrazbi posluje bolje od zastavljenih planov, krepi zdravstvene storitve in svojo rast vse bolj usmerja tudi v regijo.
    8. 10. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako je videti vaja višinskega dela

    Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
    Promo Delo 6. 10. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    Tega o Pogačarjevih začetkih verjetno niste vedeli

    Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
    Manca Čampa Pavlin 5. 10. 2026 | 13:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BOLNIŠKE

    Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

    Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
    Promo Delo 7. 10. 2026 | 11:40
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo