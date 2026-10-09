En slog, dve različni poti: majhen mestni lev ali večji brat z več prostora?

Kdo bo najbolj navdušen nad najmanjšim levom v Peugeotevi družini? Nekdo, ki avtomobil večino časa vozi po mestu, mu je pomembno, da ga brez večjega razmišljanja spravi v parkirno hišo ali na tesno parkirno mesto, obenem pa noče, da bi bil njegov avto zaradi kompaktnih mer tudi neopazen. Peugeot 208 skupaj z modelom Peugeot 2008 sodi med najbolje prodajana modela znamke, zato ni presenetljivo, da je Peugeot prav njima namenil novo posebno serijo ENVY. Njegov večji brat 2008 nagovarja nekoliko drugačne potrebe. Še vedno je dovolj kompakten za vsakodnevno mestno vožnjo, a prinese višje sedenje, več prostora in več rezerve za tiste dni, ko v avtomobil ne sede le voznik, ampak z njim potujejo še družina, prtljaga, športna oprema ali vse, kar se nabere za konec tedna.

Zdaj sta oba dobila novo posebno serijo ENVY. Ime je precej zgovorno: če Allure, na katerem ENVY temelji, pomeni privlačnost, gre ENVY še korak dlje – proti avtomobilu, ki naj bi pritegnil pogled in morda komu vzbudil tudi kanček zavisti. Pri Peugeotu tega niso iskali z velikimi spremembami zasnove, ampak z detajli, ki oba dobro znana modela naredijo nekoliko bolj izrazita.

ENVY namreč ne pomeni nove generacije 208 ali 2008. Gre za posebno serijo obstoječih modelov, ki opremi Allure dodaja posebne barve, platišča, poudarke v notranjosti in nekaj uporabnih dodatkov. Na voljo je z bencinskimi, hibridnimi in električnimi pogoni, zato se bistvena odločitev skriva drugje: koliko prostora potrebujete in kakšen avtomobil se bolje ujame z vašim vsakdanom?

Pri 208 je odgovor predvsem kompaktnost. Pri 2008 več prostora in SUV-zasnova. Oblikovni podpis pa je pri obeh dovolj soroden, da ju lahko brez težav prepoznamo kot dva člana iste levje družine.

Ali vaš avtomobil večino časa »živi« v mestu?

Peugeot 208 ENVY ostaja kompakten mestni avtomobil, posebna serija pa mu dodaja več oblikovnih poudarkov in opreme. FOTO: Peugeot

Ozke mestne ulice, garažne hiše, vsakodnevna vožnja v službo, hiter skok po opravkih in iskanje prostega parkirnega mesta. To so primeri, v katerih se manjši avtomobil pokaže kot velika prednost: lažje ga zapeljete tja, kamor želite, in vam pobere manj živcev pri parkiranju.

Takšne poti so dobesedno pisane na kožo Peugeotu 208 ENVY. Najmanjši član aktualne Peugeoteve družine osebnih avtomobilov je namenjen vozniku, ki ne potrebuje velikega avtomobila, mu je pa pomembno, kako je ta videti in kako se v njem počuti. Peugeot oba modela uvršča med svoje najbolje prodajane modele, posebna serija ENVY pa obema dodaja še nekaj več oblikovne prepoznavnosti in opreme.

Pri 208 ENVY so to 16-palčna dvobarvna aluminijasta platišča NOMA z zaključkom Black Mist in sijajno črna kontrastna streha. Posebej za to serijo je Peugeot predstavil tudi novo zeleno barvo Alvao Green, ob njej pa je 208 ENVY na voljo še v rumeni Agueda, beli Okenite, sivi Artense, sivi Selenium in črni Perla Nera.

Njegova glavna prednost ostajajo kompaktne mere. Ne zato, ker bi bil 208 namenjen samo mestu ali samo mladim voznikom, ampak ker je lahko dobra izbira za vsakogar, ki ne potrebuje velikega SUV-ja in mu več pomenijo okretnost, preprosto parkiranje in avtomobil, ki ne zavzame več prostora, kot ga dejansko potrebuje.

Če vaši načrti potrebujejo več prostora

Peugeot 208 ENVY ostaja kompakten mestni avtomobil, posebna serija pa mu dodaja več oblikovnih poudarkov in opreme. FOTO: Peugeot

Pri Peugeotu 2008 ENVY je zgodba nekoliko drugačna. Še vedno ostaja dovolj kompakten za vsakodnevno uporabo, vendar kot SUV ponuja več prostora, višji položaj sedenja in več rezerve za takrat, ko avtomobil ni namenjen samo poti v službo in nazaj.

Razlika postane očitna, ko vanj ne sede le voznik z eno torbo, ampak ko morate spakirati otroški voziček, večje nakupe, športno opremo, kovčke za nekaj dni ali vse tisto, kar mimogrede vzamete s seboj in kar hitro zapolni prtljažnik. Takrat nekaj dodatnega prostora ni razkošje, ampak čisto praktična prednost.

Peugeot 2008 ENVY je zato bolj smiselna izbira za tistega, ki želi en avtomobil uporabljati za zelo različne stvari. Med tednom za vsakodnevne opravke, ob koncu tedna pa za izlete, obisk sorodnikov, pot v hribe ali nekaj dni ob morju. Pri takšnem načinu uporabe je pomemben tudi višji položaj sedenja, ki je za marsikoga eden glavnih razlogov za izbiro SUV-ja.

Posebna serija ENVY ima 17-palčna dvobarvna platišča KARAKOY z obdelavo Black Mist, črne strešne letve in izbor barv, med katerimi je tudi nova modra Nazare. Pripada mu tudi praktičen dodatek, ki ga 208 nima: dno prtljažnika je mogoče namestiti v dva položaja, zato je prostor lažje prilagoditi temu, kar tisti dan vozite s seboj.

Razlika med obema modeloma je zato precej jasna: 208 stavi na kompaktnost in okretnost, 2008 pa na več prostora, višje sedenje in nekoliko več svobode pri tem, kaj vse lahko vzamete s seboj.

En oblikovni podpis, dva različna značaja

Posebno serijo 2008 ENVY zaznamujejo 17-palčna dvobarvna platišča KARAKOY in črne strešne letve. FOTO: Peugeot

Modela 208 in 2008 sta si po velikosti in namenu precej različna, vendar jima ENVY zagotavlja enak občutek v notranjosti. Posebna serija temelji na opremi Allure, vendar je dodanih nekaj elementov, ki so bili doslej rezervirani predvsem za višjo stopnjo opreme.

V obeh so sprednji sedeži, kakršne poznamo iz višje stopnje opreme GT, z ekskluzivnim oblazinjenjem Tremezzo v kombinaciji treh materialov, z modrozelenimi šivi Opalite in Peugeotevim znakom na vzglavnikih. Enaki šivi krasijo tudi vratne obloge, notranjost pa dopolnjujejo sijajno črni dekorativni elementi in aluminijasti pragovi z napisom Peugeot.

Pri 208 ENVY je notranjost še nekoliko bolj poudarjena s črno stropno oblogo Mistral in LED-osvetlitvijo, ki vključuje sprednjo notranjo luč, bralni lučki zadaj in osvetljeni ogledali v senčnikih.

Vsaka od teh podrobnosti je majhna, skupaj pa poskrbijo, da notranjost deluje bolj premišljeno in dodelano. ENVY je namenjen vozniku, ki mu ni vseeno, kako je avtomobil videti tudi od znotraj in kako se v njem počuti vsak dan. Pri 208 to pomeni nekoliko bolj izrazit mestni značaj, pri 2008 pa bolj dodelan občutek v prostornejšem SUV-ju.

Male stvari, ki jih uporabljamo vsak dan

Pri Peugeot 208 ENVY se cena začne pri 19.660 evrih za različico Turbo 100. FOTO: Peugeot

Dolgi seznami dodatne opreme so na papirju impresivni, v vsakdanji uporabi pa največ štejejo rešitve, ki se jih hitro navadimo. Pri obeh modelih ENVY sta serijsko vključena brezstični dostop in zagon ter HD-kamera za vzvratno vožnjo. Ko imate v eni roki nakupovalno vrečko in v drugi torbo, ključev ni treba iskati po žepih ali na dnu torbice, kamera pa olajša parkiranje na tesnejših mestih.

Pri 208 so takšni dodatki dobrodošli predvsem pri vsakodnevni mestni vožnji, pri 2008 pa lepo dopolnijo njegovo večjo prostornost in praktičnost.

ENVY ostaja zvest osnovnemu značaju obeh modelov, malce ju celo izostri: 208 ostaja kompakten in okreten, 2008 prostornejši in bolj prilagodljiv, oba pa z novo posebno serijo dobita nekaj dodatnega udobja in prepoznavnosti.

Bencin, hibrid ali elektrika

Peugeot 2008 ENVY je večji brat modela 208, z več prostora, višjim sedenjem in SUV-zasnovo. FOTO: Peugeot FOTO: Peugeot

Pri izbiri med 208 ENVY in 2008 ENVY velikost avtomobila še ne določi tudi pogona. Oba sta na voljo z bencinskim motorjem Turbo 100 ter hibridnima različicama Hybrid 110 E-DCS6 in Hybrid 145 E-DCS6, zato lahko pogon prilagodite svojim navadam in načinu vožnje.

Če želite klasičen bencinski pogon, je vstopna izbira Turbo 100. Hibridni različici pa nagovarjata tiste, ki želijo elektrificirano vožnjo brez priklapljanja avtomobila na polnilnico. Pri obeh modelih sta na voljo dve stopnji moči, zato hibrid ni le ena vmesna možnost, ampak ponuja tudi nekaj izbire glede zmogljivosti.

Več razlik je pri električnih izvedbah. E-208 ENVY je na voljo z baterijo 50 kWh in močjo 136 KM ali z baterijo 54 kWh in močjo 156 KM. E-2008 ENVY je na voljo z baterijo 54 kWh in močjo 156 KM. Tako je pri 208 električna ponudba nekoliko širša, 2008 pa isti zmogljivejši električni pogon povezuje z več prostora in SUV-zasnovo.

Tudi pri pogonih se tako pokaže osnovna razlika med modeloma; 208 ostaja bolj kompakten in okreten, 2008 pa na račun večjih mer ponuja več uporabnosti za tiste, ki redno vozijo več potnikov ali prtljage.

Cene posebne serije ENVY *PEUGEOT 208 ENVY: Turbo 100: 19.660 EUR

Hybrid 110 E-DCS6: 22.760 EUR

Hybrid 145 E-DCS6: 23.570 EUR

Electric s 50-kWh baterijo in 136 KM: 29.620 EUR

Electric s 54-kWh baterijo in 156 KM: 31.820 EUR

*PEUGEOT 2008 ENVY Turbo 100: 21.900 EUR

Hybrid 110 E-DCS6: 24.020 EUR

Hybrid 145 E-DCS6: 24.820 EUR

Electric s 54-kWh baterijo in 156 KM: 32.230 EUR

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