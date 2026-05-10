Evropa bi v domačih tovarnah gostila Kitajce

VW, Stellantis, Volvo, Ford iščejo rešitve za presežne zmogljivosti. Kitajski proizvajalci kažejo zanimanje, imeli bi lokalno proizvodnjo.

Volkswagen ID. unyx 08 na proizvodni liniji v Hefeiu. Bodo ta model in še kakšnega, ki je bil pripravljen za Kitajsko, tržili tudi v Evropi? Si bo VW proizvodnjo v Nemčiji zapolnil z izdelki kitajskih partnerjev, kot so SAIC, FAW in Xpeng? Foto Florence Lo/Reuters

Nekateri evropski avtomobilski proizvajalci se ukvarjajo z idejo, da bi del svoje proizvodnje na starem kontinentu ponudili kitajskim tekmecem. Sami imajo že dolgo, še posebej po koronski krizi, presežne zmogljivosti, po drugi strani pa bi se Kitajci radi izognili carinam in avtomobile izdelovali v Evropi. Morda je pri tej temi najbolj zanimiv pogled Oliverja Blumeja, predsednika uprave Volkswagna, največje evropske avtomobilske skupine. Po pisanju agencije Reuters namreč preučujejo, kateri njihovi izdelki, ki jih trenutno prodajajo le na Kitajskem, bi lahko (kot dopolnitev) ustrezali tudi evropskemu trgu. Trenutno v azijski državi uvajajo proizvodnjo novih modelov, med njimi sta električni SUV audi E7X in VW ID. unyx 08, ki so ga razvili skupaj z družbo Xpeng. Agencija dodaja, da ...