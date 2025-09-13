Evropejci stavijo na obliko

V nadaljevanju preberite:

Razstave avtomobilov so se še pred kratkim zdele skoraj pokopane, posebej v Evropi. Zdaj so vsaj ponekod stvari le malce drugačne. Razumljivo je pri tem najbolj prizadevna avtomobilsko močna Nemčija, ki ji gredo po svoje na roko novi tekmeci iz Kitajske, teh je ogromno in se morajo pokazati. Bienalni IAA Mobility ima tudi nekakšen dvojni značaj, saj hkrati poteka na razstavišču in v središču Münchna, kjer vse skupaj deluje dokaj atraktivno, dogodek pa vsaj poskušajo razširiti s širšimi področji mobilnosti.