Evropska električna pomlad: delež e-avtov že 20 odstotkov

Rekordna rast na stari celini v prvem četrtletju. V ZDA brez subvencij navzdol, Kitajska niha.

Električni avtomobili se v Evropski uniji še nikoli niso prodajali tako dobro kot v prvih mesecih letos, zlasti marca, ko so našli polovico več kupcev kot lani. Vzrokov je več, med njimi so nedvomno vse večja ponudba in vendarle že dostopnejše cene, večinoma še vedno dokaj radodarne subvencijske in celo lizinške državne sheme. Vpliv visoke cene nafte in s tem goriva za klasično gnane avtomobile se bo verjetno šele zares pokazal. Je pa dogajanje v Evropi trenutno povsem drugačno kot v ZDA, kjer prodaja električnih avtomobilov ravno zaradi ukinitve državne podpore pada. Nihajoč je tudi trg na Kitajskem. Po podatkih evropskega avtomobilskega panožnega združenja Acea je bilo v prvih treh mesecih letos v Evropski uniji in državah članicah Efte ter Veliki Britaniji prodanih 723 tisoč ...