    Avtomobilno

Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Mercedes-Benz CLA je prepoznan po tehnologiji, varnosti in učinkovitosti. FOTO: Mercedes-Benz AG
    Galerija
    Mercedes-Benz CLA je prepoznan po tehnologiji, varnosti in učinkovitosti. FOTO: Mercedes-Benz AG
    Promo Delo
    28. 1. 2026 | 10:39
    8:36
    A+A-

    Obstajajo avtomobili, ki sledijo trendom – in tisti, ki jih oblikujejo. Novi Mercedes-Benz CLA se uvršča med zadnje. Prestižni naslov evropski avto leta 2026 potrjuje, da gre za več kot le novo generacijo uspešnega modela. CLA je zasnovan kot tehnološka platforma prihodnosti, ki napredno elektrifikacijo, digitalno arhitekturo in učinkovit dizajn združuje v celovito, intuitivno uporabniško izkušnjo.

    Odločitev mednarodne strokovne žirije temelji na nizu jasnih, merljivih prednosti. Model CLA izstopa pri dosegu in hitrosti polnjenja, energetski učinkovitosti, varnosti in stopnji digitalne integracije. Z več kot desetimi mednarodnimi priznanji in evropskim naslovom potrjuje strateško usmeritev znamke Mercedes-Benz, ki se zavzema za razvoj pametnih, trajnostnih in tehnološko naprednih vozil.

    V središču preobrazbe je nov operacijski sistem MB.OS – lastna programska arhitektura znamke Mercedes-Benz, ki vozilo postavlja v središče digitalnega ekosistema. V kombinaciji z informativno-razvedrilnim sistemom MBUX nove generacije, ki uporablja umetno inteligenco, ter električnim dosegom do 792 kilometrov, je CLA danes tehnološko najnaprednejši model v svojem segmentu.

    Novi CLA ohranja prepoznaven oblikovalski jezik svojega predhodnika, hkrati pa je bil optimiziran za večjo učinkovitost. Z aerodinamičnimi linijami se uvršča med najbolj aerodinamične serijske modele znamke. FOTO: Mercedes-Benz AG
    Novi CLA ohranja prepoznaven oblikovalski jezik svojega predhodnika, hkrati pa je bil optimiziran za večjo učinkovitost. Z aerodinamičnimi linijami se uvršča med najbolj aerodinamične serijske modele znamke. FOTO: Mercedes-Benz AG

    Ključni aduti novega Mercedes-Benza CLA

    1. Oblika, ki pusti vtis – športna, elegantna, samozavestna

    Novi CLA naredi vtis v trenutku, ko se pojavi. Njegova oblika izžareva samozavest, energijo in sodobno drznost, obenem pa ohranja izbrano eleganco, ki je zapisana v bistvu znamke Mercedes-Benz. Športni značaj štirivratnega GT-ja se naravno prepleta s tekočo, aerodinamično silhueto, ki deluje lahkotno, dinamično in uravnoteženo.

    Dolga medosna razdalja, kratki previsi in aerodinamična platišča ustvarjajo stabilno in samozavestno držo, elegantno padajoča strešna linija pa poudari občutek gibanja – tudi takrat, ko vozilo miruje. Poseben videz zagotavlja futuristična osvetljena sprednja plošča s 142 animiranimi LED-zvezdami, ki jo dopolnjujejo natančni MULTIBEAM LED-žarometi in zadnje luči v prepoznavni obliki zvezde. Skupaj ustvarjajo ikoničen, tehnološko napreden in prestižen videz, ki ne osvaja le pogledov, temveč tudi čustva.

    Inteligenca prihodnosti. Dostopna danes

    Novi Mercedes-Benz CLA s tehnologijo EQ je na voljo že za 38.490 €* z vključeno EKO subvencijo.
    Obiščite najbližji salon in spoznajte najbolj inteligenten avtomobil znamke Mercedes-Benz.

    * Prikazana cena velja ob nakupu vozila Mercedes-Benz CLA z EQ tehnologijo Progressive Edition in ob upoštevanju možne eko subvencije in je informativne narave. Višina eko subvencije je odvisna od veljavnih pogojev in odločitve Eko sklada ter lahko variira. Končna cena vozila se lahko razlikuje glede na izbrano konfiguracijo, dodatno opremo, davčne obveznosti in druge pogoje financiranja.

    Opremljen z MBUX Superscreen za intuitivno uporabniško izkušnjo. FOTO: Mercedes-Benz AG
    Opremljen z MBUX Superscreen za intuitivno uporabniško izkušnjo. FOTO: Mercedes-Benz AG

    2. Prostor, v katerem je doma tehnologija

    Notranjost novega CLA nagovarja čute že ob prvem stiku. Vsak pogled in vsak dotik razkrivata prostor, v katerem se sodobna tehnologija naravno prepleta z udobjem, estetiko in življenjskim slogom. Kabina deluje umirjeno in čisto, obenem pa izjemno bogato – z detajli, ki ustvarjajo občutek sodobnega, lahkotnega razkošja.

    V središču pozornosti je lebdeči MBUX Superscreen, ki se razteza čez celotno širino armaturne plošče ter skupaj z elegantno sredinsko konzolo in dovršenimi oblogami vrat sestavlja harmonično celoto. Upravljanje je intuitivno in prilagojeno vozniku: funkcija Zero Layer v ospredje postavi tisto, kar je v danem trenutku najbolj pomembno. Občutek je, kot da avtomobil razume vaše navade ter se jim tiho in nevsiljivo prilagaja.

    Ambientna osvetlitev v kombinaciji s panoramsko streho ustvari občutek odprtosti in lahkotnosti. Virtualni asistent z umetno inteligenco deluje kot pozoren sopotnik, s katerim postane vožnja bolj osebna in sproščena. Izkušnjo zaokrožajo sedeži z novim oblazinjenjem in skrbno izbrani materiali – od lesa z odprtimi porami do brušenega aluminija in inovativnih papirnatih površin, ki prostoru dodajo toplino in sodoben luksuz.

    3. Svoboda vožnje brez razmišljanja o omejitvah

    Novi CLA s tehnologijo EQ prinaša občutek svobode, ki se brez napora prilagaja vašemu ritmu. Z izjemno nizko porabo 12,2 kWh/100 km in dosegom do 792 kilometrov omogoča dolge, sproščene vožnje brez pogostih postankov. Vožnja je tiha, tekoča in samozavestna, kar lahko občutite pri vsakem kilometru.

    Napredna 800-voltna arhitektura poskrbi, da je tudi polnjenje del naravnega ritma poti. V zgolj desetih minutah lahko pridobite energijo za do 325 kilometrov vožnje, kar pomeni, da daljša potovanja ostajajo tekoča, brez omejitev ali prilagajanja. Električni CLA je tako pravi »enolitrski avtomobil« električne dobe – izjemno učinkovit, vozniško prepričljiv in brez kompromisov.

    Novi CLA ne navdušuje le danes, temveč je zasnovan z mislijo na prihodnost. Kot prvi model z lastnim operacijskim sistemom MB.OS se preobrazi v tehnološko napreden »superračunalnik na kolesih«, ki je nenehno povezan z inteligentnim oblakom Mercedes-Benz. Redne brezžične posodobitve (OTA) zagotavljajo, da CLA tudi leta po nakupu ostaja tehnološko aktualen – od digitalnih funkcij do asistenčnih sistemov. Skupaj z vami se razvija skozi čas ter ohranja vrhunsko, varno in intuitivno izkušnjo vožnje.

    CLA izstopa pri zaščiti odraslih in otrok, ranljivih udeležencev v prometu ter pri delovanju naprednih varnostnih asistentov, kar potrjuje tudi naziv najbolj varen avtomobil leta 2025 po oceni neodvisne organizacije Euro NCAP. FOTO: Mercedes-Benz AG
    CLA izstopa pri zaščiti odraslih in otrok, ranljivih udeležencev v prometu ter pri delovanju naprednih varnostnih asistentov, kar potrjuje tudi naziv najbolj varen avtomobil leta 2025 po oceni neodvisne organizacije Euro NCAP. FOTO: Mercedes-Benz AG

    4. Najbolj varen avto leta 2025

    CLA je zasnovan z mislijo na varnost, zaupanje in sproščenost v vsakem trenutku vožnje. To potrjuje tudi naziv najbolj varen avtomobil leta 2025 po oceni Euro NCAP. Gre za avtomobil, ki povezuje užitek v vožnji in visoko raven zaščite.

    Serijski asistenčni sistemi MB.DRIVE delujejo diskretno, a zanesljivo in skrbijo za občutek varnosti in sproščenosti v vsakem trenutku vožnje. Prilagodljivi tempomat DISTRONIC, asistenca za krmiljenje in napredni varnostni sistemi nenehno spremljajo okolico ter pomagajo preprečevati nepredvidene situacije, še preden jih zaznate. Digitalno izkušnjo zaokroža MBUX četrte generacije z integrirano navigacijo Google Maps, ki se inteligentno prilagaja prometu, terenu in vašemu načinu vožnje. Virtualni asistent z umetno inteligenco komunicira naravno in empatično, zato avtomobil ne deluje le pametno, temveč tudi pozorno – kot sopotnik, ki vas razume.

    5. Trajnostna mobilnost brez odrekanj

    CLA se prilagaja vašemu življenjskemu slogu. V mestu je tih in suveren, na odprti cesti dinamičen, na avtocesti pa stabilen in udoben. Poleg popolnoma električne mobilnosti ponuja tudi izjemno učinkovite hibridne različice, ki združujejo najboljše iz obeh svetov.

    Na voljo sta električna modela CLA 250+ in CLA 350 4MATIC, za tiste, ki potrebujejo več prostora, pa tudi CLA Shooting Brake – športen, inteligenten in praktičen sopotnik za vsakdan in prihodnost.

    Novi CLA je na voljo tudi v različici Shooting Brake – idealen za tiste, ki poleg dinamične vožnje in zmogljivosti cenite tudi prostornost. FOTO: Mercedes-Benz AG
    Novi CLA je na voljo tudi v različici Shooting Brake – idealen za tiste, ki poleg dinamične vožnje in zmogljivosti cenite tudi prostornost. FOTO: Mercedes-Benz AG

    Naročnik oglasne vsebine je Star Import, d. o. o. 

    Mercedes-Benz, Evropski avto leta 2026, CLA
