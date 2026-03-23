Fiat grande panda: večja, udobnejša in še vedno dostopna mestna borka

Preizkusili smo: Prostor za družino, privlačen videz, a tudi nekaj dvomov o plastiki.

V teh čudnih avtomobilskih časih, ko se mnogi tradicionalni modeli poslavljajo, marsikje skušajo ohraniti vsaj ime, ki je zakoreninjeno v ljudski zavesti. Takšen primer je fiat panda. Ime poznamo vsi, vendar kaj prida skupnega s prvotno različico nima. Marsikdo malce zviška zgleda na Fiatove avtomobile, toda panda je vedno imela številne zadovoljne lastnike, saj je uporaben in okreten model. Po svoje je nenavadno, da smo šele pri četrti generaciji, čeprav pando poznamo že od leta 1980. ℹ Fiat grande panda 1.2 la prima Zastopnik: Avto Triglav Cena: 21.800 evrov (testni 22.580 evrov) Euro NCAP: preizkus še ni bil opravljen Izpust CO2: 117 g/km V sedanji različici je za 34 centimetrov daljša od prejšnje generacije, zato meri skoraj štiri metre (3,99). Panda kar naenkrat ni tako majhna, ampak ...