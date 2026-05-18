Ford: modelska ofenziva, a ne le električna

Še je v spominu napoved evropskega Forda, da bo imel leta 2030 v Evropi le še električne avtomobile. Da je to nerealno, je bilo jasno že kar nekaj nazaj, podjetju tudi ni pomagalo, da je ukinili svoje legendarne klasične modele, kot so ford mondeo, ford focus in ford fiesta. Tržni delež jim je upadel in so daleč od nekdanjih pozicij na starem kontinentu. Zdaj napovedujejo neke vrste široko ofenzivo, ki je mešanica različnih tipov vozil in pogonov.

Kot so po predstavitvi trgovcev v Salzburgu danes zapisali v sporočilu za javnost, bodo do konca leta 2029 predstavili pet povsem novih modelov osebnih vozil, ki jih bodo izdelovali v Evropi za Evropo.

Tako omenjajo nov avtomobil iz globalne modelske družine Bronco, ki bo imel več različnih vrst pogonov in ga bodo v tovarni v Valencii v Španiji začeli izdelovati leta 2028. Uvedli bodo novi mali električni model in majhen električni SUV, oba bodo pripravili v sodelovanju z Renaultom in ju izdelovali v Franciji, prav tako pri Renaultu.

Če prav razumemo, naj bi šlo tu za Fordovi različici modelov renault 5 in renault 4. Financial Times omenja, da bi (Renaultova petica) lahko postala Fordova fiesta, model, ki ga je ameriška družba do ukinitve v letih 1976-2023 prodala v kar 22 milijonih primerkov.

Kot je znano je Ford dva svoja nekaj večja električna modela, ford explorer in ford capri, pripravil s pomočjo Volkswagna, ju pa izdeluje v lastni tovarni v Kölnu. To tovanro so predelali le proizvodnjo električnih avtov, a kmalu nato napovedali precejšnje zmanjšanje zaposlenih.

Če se vrnemo ko novostim: do konca leta 2029 bodo predstavili še dva za zdaj neimenovana večenergijska križanca, torej modela, ki ni bosta le električna, ampak hibridna. Tu na misel pride, da bi lahko bil eden od teh naslednik forda focusa, nekoč cenjenega tekmeca VW golfu.

Poleg petih avtomobilskih modelov bodo predstavili še dva modela, ki ju uvrščajo v lahka gospodarska vozila, konkretno bosta to dostavnik transit city in poltovornjak ranger super duty.

Kot je znano, Fordu v Evropi ne cvetijo rože. Po navedbi agencije Reuters, ki se sklicuje na podatke evropskega avtomobilskega panožnega združenja Acea, je Ford v Evropi pred približno desetletjem prodal 1 milijon avtomobilov na leto, lani pa le še 426 tisoč. Tudi letos jim ne gre, v prvem četrtletju so imeli 2,8 odstotka evropskega trga, kar je pomenilo padec glede na lanskih 3,5 odstotka. Prav Ford je eden tistih proizvajalcev, na račun katerih so lani letos pridobivali kitajski tekmeci, kot sta MG (Saic) ali BYD.