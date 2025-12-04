Ford ranger kot poltovornjak na bencin in elektriko

Ford ima že vrsto let v Evropi v ponudbi dobro znani poltovornjak, pick-up, ford ranger. Vselej je bil ranger na tem območju predvsem dizelski in kot takšen je še vedno v prodaji. Vendarle pa Ford poskuša tudi drugače: rangerja po novem ponuja tudi v pogonski izvedbi priključnega hibrida.

Kot pravijo pri Fordu, je to prvi evropski priključnohibridni poltovornjak. Spredaj ima nameščen 2,3-litrski štirivaljni turbobencinski motor z močjo 138 kW, ob njem je električni motor z močjo 75 kW, takoj za njim pa desetstopenjski samodejni menjalnik; s pomočjo mehanske povezave med kolesnima paroma je pogon štirikolesni.

Zatrjevano je tudi v tej izvedbi ranger sposoben zahtevnih prevozov; ima tudi različne vozne programe za teren. Navajajo le nekoliko manjšo nosilnost kot pri izvedbi s 3-litrskim dizelskim motorjem in možnost vleke zavirane prikolice s težo do 3,5 tone.

Ob dolžini 5,35 metra mesto zanj verjetno ni ravno pravo okolje, če pa že morate z njim na mestne ulice, lahko morda nekaj časa vozite na elektriko. Baterija ni prav velika (12 kWh), polni se le na izmeničnem toku, če je polna, je z vožnjo le na elektriko uradni doseg 40 km. Seveda si mislimo, da ob prej omenjeni morebitni veliki nosilni obremenitvi prav veliko samo na elektriko ne bo prevozil in se bo hitro vklopil bencinski motor.

Samo na elektriko naj bi bil sposoben prevoziti okoli 40 kilometrov. FOTO: Ford

Tako kot dizelski ranger ima tudi PHEV različne terenske programe. FOTO: Ford

Priključek za polnjenje zunanjih porabnikov v kesonu.FOTO: Ford

Ford ranger phev, kot je njegovo polno ime, je na voljo le v izvedbi z dvojno kabino. Pri nas je cena 59 tisoč evrov, kar je pet tisočakov manj, kot stane izvedba s 3-litrskim dizelskim motorjem, je pa malce dražji kot ranger z 2-litrskim dizelskim motorjem.

Ranger phev ​je že v osnovi kar bogato opremljen, a je kakšno stvar seveda še mogoče dokupiti. Tako na primer ponujajo dodatek pro power, nekakšen mobilni vir električnega polnjenja (izhodna moč 2,3 kW ali 6,9 kW), za katerega lahko, če je baterija izpraznjena, kot generator deluje bencinski motor. Pri izvedbi z večjo močjo lahko z 230-voltnim priključkom v kesonu napajate kakšno delovno orodje ali, denimo, električno kolo; priključek je še v kabini. Ni pa to ravno poceni, odvisno od izvedbe stane 2500 ali 4200 evrov.

Notranjost je udobna. Foto Ford

Poltovornjakov se v Sloveniji na leto proda od 350 do 500, ford ranger je za Toyotinim hiluxom drugi najmočnejši igralec. Fordov zastopnik Summit Motor računa, da bo pri nas na mesec prodal 15 rangerjev PHEV. Vse rangerje za evropski trg izdelujejo skupaj s sorodnim volkswagnom amarokom v Fordovi tovarni Silverton v Južni Afriki.

Kot je znano, ima Ford doma v ZDA v ponudbi tudi poltovornjak, ki ima povsem električni pogon. To je ford F-150 lightning, je še precej večji od rangerja. Podobna tekmeca sta GM-ov chevrolet silverado EV ali rivian R1T, po svoje tudi tesla cybertruck. A se ti električni kolosi prodajajo precej slabše, kot se je načrtovalo.