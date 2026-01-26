Ford ranger PHEV: poltovornjak z vtičnico v kesonu

Nevsakdanja izvedba robustnega modela. Povsem na elektriko le malo, potem dobro naprej kot hibrid.

Ford ranger je v svetu poltovornjakov dobro znano ime, na trgu je že dolga leta. Na stari celini so za ta robustni avtomobil skoraj vselej izbrali dizelski motor. Ford ga zdaj ponuja tudi kot (priključnega) bencinsko-električnega hibrida. Ford ranger PHEV ima 2,3-litrski štirivaljni turbobencinski motor z močjo 138 kW, ob njem je električni motor z močjo 75 kW, za njim pa desetstopenjski samodejni menjalnik; s pomočjo mehanske povezave med kolesnima paroma je pogon štirikolesni. Baterija ni velika, zmore 12 kWh in se na šuko vtičnici napolni v približno šestih urah. Ko je napolnjena, se ranger pozimi kakih 25 kilometrov pelje povsem tiho le na elektriko. Bolj malo pravzaprav. A čeprav ta doseg razočara, range naprej dobro deluje kot hibrid, ko kombinira električni in bencinski pogon; med ...