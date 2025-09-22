Testni požar električnega vozila: zakaj je gašenje tako zahtevno

Nedavno so v Centru varne vožnje na Ljubečni v organizaciji Zavarovalnice Triglav izvedli testni vžig in pogasitev električnega avtomobila.

Požari električnih avtomobilov so redki, a ko se zgodijo, je njihovo gašenje zahtevno. Aleš Jug, predsednik slovenskega združenja za požarno varstvo, je povedal, da pride do intenzivnega gorenja, ki sprošča visoko temperaturo in strupene pline, zaradi česar so nujni posebni načini gašenja, tudi s precej večjo količino vode, gasilci morajo imeti zaradi strupenih plinov posebno opremo. Se pa metode gašenja izboljšujejo, z dodatki za vodo, ki se uporablja za gašenje. Varnejše so tudi baterije.

Glede avtomobilov pa bo v prihodnje glede varnosti pred požari pomembno predvsem preverjanje domače polnilne infrastrukture. Kot je dejal Andrej Brglez, direktor inštituta za civilizacijo in kulturo, avtomobila z bencinom nikoli nismo točili doma, električnega pa že oziroma še bomo vse bolj sami polnili z elektriko.

Kot pravi Jan Jelenc z Zavarovalnice Triglav, za zdaj ne beležijo povečanega števila škodnih primerov zaradi požarov električnih avtomobilov, ko pa do tega pride, je škoda običajno zelo velika, pogosto ne le na avtomobilu, temveč tudi na bližnjih objektih in vozilih. Domača polnilna napeljava in njeno stanje sta tako zelo pomembna in ju je potrebno stalno preverjati in vzdrževati.

Sicer so sogovorniki poudarili, da gre varnost na področju električnih avtomobilov hitro na višjo raven, večji problem na tem področju vidijo v električnih skirojih, posebno pri menjavah baterij, ko gre pogosto za neoriginalne izdelke, kjer lahko pride do napak pri stikih.