Glasujte za slovenski avto leta in se potegujte za nagrade

Tako kot že vrsto leto novinarji različnih medijev izbiramo avto leta, tekmovanje za slovenski avto leta poteka že 34. po vrsti.

Med modeli, ki smo jih zbrali na poligonu varne vožnje AMZS na Vranskem, tokrat jih je bilo 26, smo izbrali pet finalistov. To so audi A5, dacia bigster, hyundai inster, kia EV3 in renault 5.

Seveda ohranjamo tudi glasovanje bralcev, poslušalcev in gledalcev. Po spletu lahko glasujete enkrat na teden z istega naslova elektronske pošte. Glasovanje traja do vključno 5. januarja.

Glasovali boste lahko tudi po pošti na dopisnicah z glasovnicami, ki jih bomo objavljali na časopisnih straneh Dela, in sicer ob sobotah v rubriki Mobilno do prvih dni januarja.

Izbirate med naštetimi petimi finalisti in jim s tem zagotovite prve točke v končnem seštevku. Avtomobil, ki bo prejel največ vaših glasov, bo finale začel s šestimi točkami, drugouvrščeni s štirimi, tretji s tremi, četrti z dvema in peti z eno točko. Na enak način bomo sredi januarja glasovali v vsakem posameznem uredništvu sodelujočih medijev. Avtomobil, ki bo zbral največ točk, bo postal slovenski avto leta 2026.

Nagrade 1. nagrada: Darilne kartice MOL v vrednosti 1500 evrov 2. nagrada: Komplet celoletnih pnevmatik Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 3. nagrada: Vikend najem avtodoma Robeta

Med finalisti so različni modeli, evropskih in južnokorejskih znamk, dva z različnimi izvedbami hibridnega ali klasičnega pogona z motorjem na notranje zgorevanje, trije pa so povsem električni – v finalu avtomobilov s tovrstnim pogonom še nikoli ni bilo toliko. Med peterico so majhni in večji modeli, v smislu karoserijskih oblik pa je zasedba tudi dokaj pestra, poleg zadnja leta prevladujočih športnih terencev so tu še klasične kombi(limuzine) oziroma v kakem primeru njihova karavanska izvedba.

V izboru Slovenski avto leta 2026 sodelujemo različni slovenski mediji: Delo in Slovenske novice, avtomobilizem.com, avtomanija.com s časopisno hišo Večer, Atmosferci, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Motorevija AMZS, Avto magazin, RTV Slovenija z radiem Val 202 in TV-oddajo Avtomobilnost ter Siol.net.

Zadnji zmagovalci škoda superb (2025), renault austral (2024), peugeot 308 (2023), toyota yaris cross (2022), škoda octavia (2021), renault clio (2020), ford focus (2019), volkswagen polo (2018), peugeot 3008 (2017), opel astra (2016), škoda fabia (2015)…

Vsi, ki boste s svojim glasom za slovenski avto leta 2026 sodelovali na glasovanju, boste prišli v boben za žrebanje treh lepih nagrad: darilne kartice Mol, komplet celoletnih pnevmatik Goodyear ter brezplačna izposoja avtodoma Robeta za vikend.

Žrebanje bo potekalo v okviru finalne prireditve za izbor slovenskega avta leta 2026, ki bo sredi januarja. Zmagovalec bo nasledil letošnjega prvaka, škodo superb.

Audi A5 FOTO: Uroš Modlic

Dacia bigster FOTO: Uroš Modlic

Hyundai inster FOTO: Uroš Modlic

Kia EV3 FOTO: Uroš Modlic