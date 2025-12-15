Grandland kot blagi hibrid

V nadaljevanju preberite:

Včasih je bil grandland X, zdaj je le še grandland. Je še opel, vendar z veliko poudarki matične skupine Stellantis. Ta večji križanec je korekten družinski prevoznik, ni pa izjemen.

Oblika Oplovega mestnega terenca je zanimiva, prozorna plastika med sprednjima lučema je nekaj posebnega, ali vam je všeč, je druga stvar. Zadaj so luči svojevrstne oblike. Tako kot spredaj so povezane v nekakšen svetlobni pas. Zadaj je vse to v rdečem, spredaj skupaj z značko v belem.

Opel grandland je v novi generaciji dolg 465 centimetrov, kar 17 več kot prejšnji model. To se v kabini pozna, več prostora je na zadnji klopi, prtljažnik pa v osnovi sprejme ugodnih 550 litrov. Tako niti ne pogrešamo tega, da ni vzdolžnega pomika klopi. Dobro je tudi, da ko prtljažnik povečamo, zadnjo klop lahko zložimo v koristnem razmerju 40/20/40. Spredaj smo imeli s sedenjem različne izkušnje, veliko bolje sem sedel sam, ki sem srednje velikosti, kot precej višji kolega, ki kar ni našel prave nastavitve.

Opel je za voznikovo okolje pohvalno le ohranil deloma analogni pristop.