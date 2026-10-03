Hibrid, ki ne zapleta življenja

Toyotina corolla cross je nekakšna zlata sredina na trgu, saj avtomobil ni med največjimi v svojem razredu, ne hvali se s športnimi zmogljivostmi, a ponudi tisto, kar od družinskega križanca pričakuje večina uporabnikov. Vstopanje je udobno, vozniški položaj hitro najdemo, tudi preglednost je za sodobni avtomobil dobra in upravljanje zaradi fizičnih stikal enostavno. Izbirna ročica samodejnega brezstopenjskega E-CVT menjalnika je še vedno pretežno mehanska. In potem je tu še tisto, po čemur je Toyota znana: klasični hibridni pogonski sklop, ki naredi tisto, kar od njega pričakujemo, brez posebnega ukvarjanja z njim. Dodajmo še, da si lahko pri corolli cross izberemo tudi štirikolesni pogon – testna je imela tokrat le pogon na prednji par koles. Testni avtomobil je imel pod motornim ...