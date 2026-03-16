Hitri test, ki vam pove resnico o bateriji

Diagnostika za električna avtomobile in hibride. Preizkus z algoritmom avstriske podjetja Aviloo.

Ob postopni rasti prodaje električnih avtomobilov je na trgu tudi več rabljenih izdelkov s tem pogonom. Najprej zanje ni bilo prav veliko zanimanja, kot pišemo v sosednjem prispevku, a zdaj ljudje oziroma podjetja že povprašujejo tudi po njih, nenazadnje so za rabljene »električarje« prav tako na voljo subvencije, sicer nekoliko manjše. Če naj bi se pri klasično gnanem rabljenem vozilu prepričali o vsem, kar je povezano s pogonskim sklopom, podvozjem in podobno, pa je pri električnih avtomobilih najbolj pomembno, v kakšnem stanju je baterija. To je mogoče preveriti, eden od uveljavljenih je test avstrijskega podjetja Aviloo, ki ga je po njihovih protokolih mogoče opraviti marsikje po Evropi, tudi pri nas, na primer na AMZS, v podjetju EV Clinic v Litiji in v kompetenčnem centru za ...