Hyundai ioniq 3: premijski občutek v malem električarju

Hyundai je ena tistih znamk, pri katerih si modeli pogosto niso podobni, morda bi si kdo želel enovitejšo linijo, po drugi strani pa je to dobro. Tudi pri električni družini ioniq je tako. To še posebej velja za najnovejšega in doslej najmanjšega ioniqa s številko 3. Je poseben in izstopa iz množice, a je hkrati preprosto uporaben. Ioniq 3 je izdelek južnokorejske znamke, ampak so ga zasnovali v njihovem oblikovalskem studiu v Rüsselsheimu v Nemčiji, izdelujejo pa ga v İzmitu v Turčiji. Oblikovno je drugačen od tekmecev, na cesti nezgrešljiv, zašiljen, skoraj hoče delovati kot mali športnik. Rdeča mat barva ga je v najdražji izvedenki in za dodatno doplačilo naredila še malce bolj ostrega. Med voznimi programi ima sicer tudi športnega, vendar je ioniq 3 v bistvu povsem vsakdanji ...