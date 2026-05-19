Hyundai: Najbolj posebni ioniq malce drugače

Hyundai ima več ioniqov, modelov izključno na električni pogon. Najbolj samosvoj, drugačen je ioniq 6. Že zato ne more biti množičen, a vendarle ga korejska znamka ohranja, tudi posodablja.

Ioniq letnika 2026 pomeni delno oblikovno prenovo in tehnično izboljšavo. Spredaj so luči zdaj manjše, gre za dva tanka pasova svetečih diod, zadaj so spojler s sredine šipe spustili k spodnjemu robu. Avtomobil, dolg 4,9 metra, seveda ni izgubil elegantne aerodinamične stranske linije, ki je še naprej njegov zaščitni znak.

Količnik upora je bil že doslej zelo dober (0,21). V kabini je prav tako nekaj napredka, predvsem pri infozabavi z novo programsko opremo, na novo je urejena sredinska konzola. Načini rekuperacije omogočajo tudi tistega, ki se prilagaja vozilom pred nami.

Hyundai ioniq 6 (2026) FOTO: Gašper Boncelj

Sicer za potnike prostoren avto se že zaradi opisanega ne more pohvaliti z zelo velikim prtljažnikom, predvsem je precej nizek.

Medtem ko je imel prej ioniq 6 le eno baterijo z zmogljivostjo 77 kWh, sta zdaj na voljo dve: manjša z zmogljivostjo 63 kWh, združena z zadnjim motorjem z močjo 125 kW, ter večja s 84 kWh, kjer ima zadnji motor večjo moč 163 kW, tu je doseg res velik, uradno 630 kilometrov.

Če je dodan še sprednji motor za štirikolesni pogon, je sistemska moč 239 kW. Ioniq 6 prvič dobiva tudi športnejšo izvedenko N, ki ima ob močnejši bateriji štirikolesni pogon z močjo kar 478 kW, govorijo o pospešku z mesta do 100 km/h v le 3,2 sekunde.

Prenovljeni ioniq 6 stane v najbolj osnovni pogonski izvedbi 47 tisoč evrov, če ima večjo baterijo, je cena 51 tisoč, ko je dodan štirikolesni pogon, velja od 55 tisoč naprej. Ioniq 6 N stane 76 tisoč evrov.