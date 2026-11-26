Verjetno si še pred kakima dvema letoma ne bi mislili, da bomo imeli v Evropi in še posebej v Sloveniji toliko kitajskih znamk avtomobilov. Približujejo se številki 20, naslednje ime, predstavljeno nedavno pa je Icaur.

Gre za znamko, ki deluje pod okriljem velike skupine Chery. Ta je v Slovenijo že navzoča z imenoma Omoda in Jaecco, pred pol leta je tukaj nastopil Lepas, zdaj pa še Icaur. Medtem ko Omoda in Jaecoo pri nas delujeta prek skupina GA Adriatic, tako Lepas kot Icaur zastopa Auto Benussi, ki ima sicer domicil v Pulju, seveda ti znamki zastopa tudi na Hrvaškem.

Icaur so pri Cheryju zasnovali leta 2023. Njihovi avtomobili so terenci, ki imajo poudarjeno oglato obliko. Poudarjajo veliko sedežno prilagodljivost. Po svoje znamka v tem pogledu spominja na še enega kitajskega tekmeca, to je Baic, ki se je s terenci poleti pojavil na našem trgu.

Notranjost z velikim sredinskim zaslonom Foto Gašper Boncelj

Značilne zadnje luči Foto Gašper Boncelj

Kar zadeva pogon, so modeli znamke bodisi povsem električni bodisi podaljševalniki dosega, pri katerih motor z notranjim zgorevanjem deluje kot generator električne energije za pogon elektromotorjev, poleg tega pa se baterija lahko polni na zunanjem omrežju. Modeli imajo manj privlačne oznake od zunanje podobe, to so V23, V25, 03/03T in večji V27. Zadnji bo najprej v prodaji pri nas, pravzaprav je vrh njihove trenutne ponudbe.

Icaur V27, ki so nam ga pokazali v predserijski izvedbi, je dolg 490 centimetrov, od tal je oddaljen 22 centimetrov. Ima štirikolesni pogon z dvema električnima motorjema, tudi različne terenske programe. Pripravljen je kot podaljševalnik dosega, 1,5-litrski bencinski štirivaljnik (zanimivo, da imajo takšno prostornino motorja skoraj vse kitajske znamke) skrbi za polnjenje baterije, da ima ta dovolj energije za oba e-motorja.

Baterija tipa LFP (katoda iz litij-železovega fosfata) z zmogljivostjo 34 kWh se polni tudi na zunanjem omrežju.

Natančna cena icaura V27 še ni določena, okvirno naj bi se za vstopno izvedbo začela pri 54 tisoč evrih. Prvi serijski primerki naj bi k nam prispeli januarja.

Glavno prodajno mesto v Sloveniji bodo imeli v Ljubljani, v tem primeru bo to kar sestrsko podjetje družbe Auto Benussi. V drugi polovici prihodnjega leta bodo na naš trg pripeljali manjši model V25, ta bo najprej imel le povsem električni pogon, nato pa bo tudi podaljševalnik dosega.