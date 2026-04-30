ID. polo: novi mali-veliki električni volkswagen

Volkswagen je na lanski razstavi v Münchnu napovedal novo družino manjših električnih avtomobilov, za tri znamke, VW, Škodo in Cupro. Postopno jih povsem razkrivajo. Tokrat je čas za model ID. polo. Z najbolj zanimivim vstopnim modelom bo na voljo od oktobra.

Polo je dobro znano ime, Volkswagen je ta mali avtomobil doslej prodal v 20 milijonih primerkov. Aktualni bencinski je še v ponudbi. No, zdaj je tu električni, natančneje volkswagen ID. polo.

Prvi modeli družine ID so imeli zadnji pogon, tudi prenovljeni ID.3 neo ga je ohranil, drugače pa je pri novih manjših električnih volkswagnih s platforme MEB+, enako velja tudi za cupro raval in škodo epiq. Zakaj takšna sprememba? Kot je med drugim dejal Kai Grünitz, tehnični direktor Volkswagna, so na ta način dobili večji prtljažnik zadaj, poleg tega so stroški priprave vozila s sprednjim pogonom nižji kot pri vozilih s pogonom na zadnji kolesi.

Notranjost je zelo klasična. FOTO: Volkswagen

VW ID. polo je dolg malce več kot 4 metre (405 cm), medosna razdalja znaša 2,6 metra. Glede na te mere je zelo solidno prostoren tako spredaj kot zadaj in nenazadnje v prtljažniku, ki ob dvojnem dnu sprejme 441 litrov tovora.

Kot rečeno, ima sprednji pogon, električni motor ima tri izvedbe moči in dve različno zmogljivi bateriji. Najšibkejši ima moč 85 kW, sledi mu motor z močjo 99 kW. Tema dvema energijo zagotavlja baterijski sklop, v katerem imajo celice katodo iz litij-železovega fosfata (LFP), zmogljivost je 37 kWh. Najmočnejši motor ima moč 155 kW, v tem primeru ima baterijski sklop s celicami, kjer je katoda iz nikelj-kobaltovega oksida (NMC), zmogljivost znaša 52 kWh. Pri obeh kemijskih izvedbah so uporabili tehniko združevanja celic neposredno v baterijski sklop (angleški izraz je cell-to-pack).

Uradni doseg z manjšo baterijo je do 329 kilometrov, z večjo do 455, lahko se polni počasi ali hitro, v drugem primeru je na hitri polnilnici z enosmernim tokom največja moč 90 oziroma 105 kW.

Pogon ima spredaj, podvozje je kombinacija sprednjih macphersonovih vzmetnih nog in zadnje poltoge preme. FOTO: Gašper Boncelj

V oblikovnem smislu je občutek, da so se oblikovalci pod vodstvom Andreasa Mindta želeli vrniti k tradicionalni podobi, ko avtomobil deluje kot prepoznaven volkswagen, ki ne razburja s kakimi odstopanji v to ali ono smer. Morda so še najbolj svojske zadnje luči. V notranjosti v ID. polu takoj opazite, da je poudarek na klasiki, za vse najpomembnejše funkcije so na voljo takšna ali drugačna fizična stikala. Na sredini armaturne plošče je sicer zaslon, ki ga lahko upravljamo na dotik, za klimatsko in avdionapravo so tipke oziroma kolesce, ti so tudi v vratih pa na volanskem obroču. Za njim je še en zaslon, na katerem so po želji na voljo različni tipi prikaza informacij, tudi tisti v slogu volkswagna golfa prve generacije.

Na naše vprašanje na razkritju, s kom naj bi ID. polo tekmoval, so takoj odgovorili, da je to renault 5. Naj povemo, da bo Volkswagen na osnovi ID. pola kasneje predstavil še zmogljivejšo izvedenko GTI, pa tudi nekaj večjega križanca ID. cross. Od drugih znamk skupine je Cupra že predstavila model cupra raval, Škoda pa pripravlja model škoda epiq. Najmanjši električni avtomobil skupine, za zdaj ga poznamo pod konceptno oznako VW ID. every1, je predviden za prihodnje leto.

Motor ima tri izvedbe moči in dve različno zmogljivi bateriji. FOTO: Gašper Boncelj

Kot so nam dejali pri zastopniku Porscheju Slovenija, se (pred)prodaja že začenja. Vstopna cena za model ID.polo bo pri nas slabih 25 tisoč evrov, a se bo proizvodnja te izvedbe začela šele oktobra letos. Na začetku prodaje bosta na voljo tudi dve posebni izvedbi, active in premium, z bolj zmogljivo baterijo in še bogatejšo serijsko opremo, ki pa sta bistveno dražji, 35 tisoč evrov. Vse to še pred subvencijo.