ID. polo vrača fizične gumbe: bo to začetek konca »tablic na kolesih«?

Če bo prihajajoči Volkswagnov električni model ID. polo za znamko pomemben korak k bolj množični električnosti, ki naj bi bila ob vseh zastojih vendarle pogon prihodnosti, pa njegova notranjost pomeni vrnitev nazaj, vrnitev h klasiki. To je tudi tiho priznanje, da je bila usmeritev k popolni digitalizaciji armaturne plošče, ki so jo pred leti uvedli z modelom ID.3, napačna. Pri tem se lahko vprašamo, ali bo temu preobratu sledil še kdo.

Volkswagen je objavo o novi ureditvi notranjosti seveda predstavil kot korak naprej, kar je deloma res. »Naša nova notranja arhitektura, prvič uresničena z novim ID. polom, dviga uporabniško izkušnjo na novo raven: z jasnimi linijami, kakovostnimi materiali ter intuitivnim konceptom upravljanja s fizičnimi tipkami in novo strukturo zaslonov. Poleg tega z naslednjo generacijo programske opreme omogočamo občutno več udobja in funkcij, na primer s tretjo generacijo sistema travel assist, ki bo v prihodnje prepoznaval tudi rdečo luč na semaforju in znake stop, ter udobnim upravljanjem z enim pedalom,« je dejal Kai Grünitz, član uprave in direktor tehničnega razvoja pri znamki Volkswagen.

A vendarle, nova ureditev se zdi v precejšnji meri vrnitev nazaj, tudi odgovor na kritike, da upravljanje le z dotikanjem zaslona ali drsanjem s prstom po njem ni prava stvar. Tako bo imel novi električni polo fizične tipke za nastavljanje klimatske naprave, tudi kolesce za nastavljanje jakosti in programov radia, s kolescem v vratih se bosta nastavljali stranski ogledali.

Konkretne tipke na volanu FOTO: Volkswagen

Ne bo več vlečenja s prsti, na volanskem obroču so vsaj po fotografijah sodeč kar zajetne tipke, da jih bo lažje otipati. Vračanje nazaj je opazno tudi v slogu prikazov za volanom: s pritiskom na gumb na volanu ali prek informacijskega sistema se digitalni prikazi na armaturni plošči spremenijo v klasične merilnike po vzoru prve generacije VW golfa iz osemdesetih let prejšnjega stoletja. Pri zadnjem gre sicer le za prikaz nečesa, kar je bila nekoč standardna igla.

Volkswagnova poteza je ena prvih v tej povratni smeri, morda se bo tako odločil še kateri izmed proizvajalcev. Omeniti je treba, da se nekateri že doslej (na srečo) niso povsem predali digitalnosti, takšni pozitivni primeri so Renault, Citroën, Hyundai, Kia, Honda, medtem ko tega ni mogoče reči za Teslo, Volvo, pa za marsikatero mlado kitajsko znamko, denimo Leapmotor. Pri slednjih smo po naših preizkušnjah zapisali, da je popolna digitalizacija armaturne plošče za voznika slaba, saj se mora tudi za nastavljanje najbolj običajnih funkcij večinoma ozreti na sredinski zaslon in se dotikati pogosto premajhnih ikon, s čimer se odvrača pozornost od vožnje in pogleda na cesto, bolj kot če z roko sežemo in začutimo gumb ali kolesce.

Kolesce za radio FOTO: Volkswagen

Ob tem naj omenimo napoved evropskega varnostnega konzorcija Euro NCAP, ki bo letos močno spremenil protokol ocenjevanja varnosti vozil, v eni skupini, in sicer pri varnosti v avtomobilu, naj bi poudarili pomen fizičnih gumbov za pogosto uporabljene funkcije. Kot so zapisali, bo to odgovor na povratne informacije potrošnikov, ki kažejo, da ti lahko zmanjšajo moteče delovanje.