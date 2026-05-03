Ioniq 3: najbolj evropski hyundaijev električar

Hyundai že ima kopico električnih avtomobilov, a je kljub temu pred časom napovedal razširitev družine ioniq, in sicer s konceptom hyundai three. Deloval je zanimivo, vendar z večnim vprašanjem, kako bo nekoč res videti v proizvodnji. Zdaj je postal za proizvodnjo pripravljeni ioniq 3 – nedvomno to ni le še en električen tekmec.
Hyundaieva električna druščina z imenom ioniq je bila že doslej kar obsežna, tokrat so jo razširili navzdol, rezultat pa je doslej najmanjši ioniq 3.
S 415 centimetri je sicer opazno večji od mini električnega insterja, ki pa je bil šele iz izvorno bencinskega avtomobila (hyundai casper) pripravljen v električnega, medtem ko je ioniq 3 tako kot vsi ioniqi namensko električen izdelek.
Novinec je nedvomno vreden pozornosti. Morda je predvsem spredaj podoben ioniqu 6, v nadaljevanju ga zaznamuje usločena linija s spojlerjem na sredini prtljažnega okna, vse skupaj pa so poimenovali z angleškim izrazom aero hatch, torej nekakšen aerodinamičen (kombi) zadek. Govorijo o količniku zračnega upora 0,263, ki naj bi bil za tak tip avtomobila več kot dober.
Hyundai je tudi na armaturni plošči ubral nove linije. Na sredini je dokaj velik zaslon, z novim uporabniškim vmesnikom pleos connect, ki temelji na operacijskem sistemu android automotive. Nad razmeroma nizkim volanskim obročem je tanek pas merilnikov, kar malce spominja na Peugeotove rešitve.
Hyundai ioniq 3 je bil kot prvi električni hyundai zasnovan v evropskem središču te korejske znamke v Rüsselsheimu, izdelovali ga bodo v Izmitu v Turčiji. K nam bo pripeljal enkrat jeseni, zato je še prezgodaj za cene. Evropski namig je, da naj bi se začele pri 30 tisoč evrih.
