Ioniq 9 kot prestižni električni hyundai

Hyundai širi svojo električno modelsko družino ioniq. Po ioniqih 5 in 6 je zdaj na vrsti ioniq 9.

Kot že številka nakazuje, je to največji in po svoje tudi najbolj prestižen model iz te skupine. Če malo pretiravamo, gre za »veliko dnevno sobo na kolesih«, v kateri se lahko pelje sedem ljudi. Ioniq 9 v dolžino meri 506 centimetrov, medosje znaša 313 centimetrov.

Čeprav se morda zdi soroden modelu kia EV9, pa je vsaj po zunanjem slogu precej drugačen, spredaj malce spominja na oba manjša ioniqa, zadaj pa so pokončne luči pri straneh zelo svojske.

Ureditev notranjosti ni kaka revolucija, da je prostora in udobja veliko, pa je glede na cenovno umestitev pričakovano. V treh vrstah je lahko šest ali sedem sedežev.

Sloga za volanom je že znan iz dosedanjih modelov. FOTO: Hyundai

Največ je udobja v drugi vrsti, precej tudi v tretji. FOTO: Hyundai

V osnovi ima pogon speljan na zadnji kolesi (moč zadnjega motorja 160 kW), lahko je štirikolesni (še motor z močjo 66 kW spredaj); na voljo bo tudi zmogljivejša štirikolesna izvedba. Ioniq 9 ima baterijski sklop z zmogljivostjo kar 110 kWh in zatrjevan uradni doseg 600 kilometrov.

Ni le dolg, tudi masa je ogromna, odvisno do izvedbe od 2,6 do 2,8 tone. Ob 800-voltni električni arhitekturi se lahko polni zelo hitro, če hitra polnilnica na enosmerni tok to zmore, z močjo do 350 kW.

Ioniq 9 seveda ni poceni avtomobil, cena tega modela, ki se pri nas začne prodajati naslednje dni, je, odvisno od izvedbe, od 70 do 90 tisoč evrov. Letos naj bi zanj našli deset kupcev, prihodnje leto od 30 do 40.