Italija: Ko je električni avtomobilski malček cenejši kot novo kolo

V nadaljevanju preberite:

Električni avtomobili se postopoma cenijo, tudi evropske države jih tako ali drugače podpirajo. Zanimiv je primer Italije, kjer doslej sploh niso bili priljubljeni, po novem pa bodo njihovo prodajo poskušali pospešiti z agresivno subvencijsko shemo. Ta sicer visoka podpora je polna pogojev, ki jih mora tamkajšnji kupec izpolniti. Če pa jih, se zdijo posebej nekateri manjši, že v osnovi cenejši električni avtomobili pri zahodnih sosedih res dostopni.