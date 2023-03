Izginilo je največ renaultov, pa tudi kak porsche

V nadaljevanju preberite:

Po podatkih policije je lani izginilo nekaj več kot 400 motornih vozil, od tega približno polovica avtomobilov. Številke so bile podobne kot leto prej, nižje kot pred koronsko krizo, tudi precej daleč od res visokih ravni v letih 2012–2014. Najpogosteje so nepridipravi lani izmaknili avtomobile znamke Renault, z manjšim številom so bili na drugem in tretjem mestu volkswagni in beemveji.

V zadnjih štirih, petih letih kakih posebnih trendov pri avtomobilskih tatvinah na srečo ni. Znamka Renault je med tatovi še vedno na prvem mestu, so pa lani ukradli precej manj volkswagnov, s katerim so se renaulti pred leti izmenjevali na lestvici najbolj priljubljenih med nepridipravi. Najpogosteje izmaknjen je bil renault clio (23), ki je seveda tudi eden najbolj pogostih avtomobilov na slovenskih cestah. Tatovi so odpeljali kar nekaj Renaultovih meganov in capturjev, šele nato so sledili VW passat, BMW serije 5, opel corsa in VW golf. Sem in tja tudi pri nas izgine kak zelo drag avtomobil, lani sta bila to dva primerka znamke Porsche, in sicer modela 911 carrera in cayman. Kot vselej je bilo lani največ avtomobilov ukradenih na območju Ljubljane, več kot polovica vseh.