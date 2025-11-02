Japan Mobility Show: Všečne oblike prihodnjih modelov

Japan Mobility Show je prireditev, ki se je še pred leti imenovala Tokyo Motor Show, sedanje ime so prvič uporabili leta 2023. Poteka vsako drugo leto, še vedno v Tokiu, kot vselej so ob nekaterih tujih gostih v glavni vlogi domačini. Po fotografijah sodeč izstopajo predvsem z obliko.

Toyota je s konceptom nakazala, kako bo videti prihodnja toyota corolla, njihov legendarni model, ki ga imajo po vsem svetu v prodaji že od leta 1966, doslej pa so prodali kar 50 milijonov primerkov. Za 13. generacijo bodo obliko očitno močno spremenili, koncept deluje nepričakovano športno.

Sodeč po tem konceptu bo bodoča toyoto corolla delovala bolj športno. FOTO: Manami Yamada/Reuters

Sedanji model je na trgu že sedmo leto, tako da bi naslednico lahko pričakovali prihodnje leto, a to ni uradno potrjeno. Trinajsta corolla naj bi bila pripravljena tako, da bo lahko imela električni pogon, lahko bo hibrid ali pa priključni hibrid.

Mazda je dolga leta imela tudi v Evropi manjši model mazda 2; tega so pred kratkim nehali proizvajati, izjema je hibridna pogonska izvedenka, ki pa je le preoblečena toyota yaris. Mazda je v Tokiu s konceptom vision x-compact nakazala, da bi še lahko imela kaj majhnega. Avtomobil(ček) na zunaj spominja na nekdanjo dvojko, a v dolžino meri le 3,8 metra, pri spletnem mediju Quattroruote razmišljajo, da bi bil lahko to Mazdin bodoči e-car model.

Mazda vision x-compact. Je to napoved naslednice modela mazda2? FOTO: Manami Yamada/Reuters

Gre za kategorijo, o kateri se po vzoru japonskih kei avtomobilov razmišlja v Evropi, ki naj bi bila nekje med avtomobilom in štirikolesnikom in bi bila davčno manj obremenjena ter zato tudi cenejša.

Suzukijev predsednik Tošihiro Suzuki predstavlja koncept vision e-Sky, ta pomeni njihov vstop na področje mini električnih avtomobilov FOTO: Issei Kato/Reuters

Honda 0 α concept je še ena v seriji napovedi prihodnje električne modelske palete te znamke. FOTO: Manami Yamada/Reuters

Japonska velja za racionalno državo, tudi na področju avtomobilov, kjer kar tretjino vse prodaje ustvarijo z majcenimi kei avtomobili. A ti so v glavnem bencinski, električni doslej niso bili posebej razširjeni. Na to področje zdaj vstopa tudi Suzuki, ki velja za specialista za majhne avtomobile, na razstavi predstavlja električni model suzuki vision e-sky.

Na ta del trga želijo poseči tudi Kitajci, na razstavi se je z modelom BYD racco med drugim predstavil kitajski proizvajalec BYD, ki na Kitajskem izdela daleč največ električnih modelov in priključnih hibridov.

Na razstavi je z mnogimi modeli Honda, ki je pokazala še bolj dodelano izvedbo naslednika elektro modela honda e. Bolj atraktivno je delovala električna SUV-študija honda 0 α, ki je naslednji model v konceptni seriji 0, gre za postopno napovedovanje prihajajoče generacije Hondinih električnih modelov.

V Evropi enoprostorcev očitno ne maramo več, skoraj povsem so izginili s trga. Na Japonskem še vozijo, Nissan je predstavil novo izvedbo svojega tovrstnega modela nissan elgrand. V pogonskem smislu gre za podaljševalnik dosega, ki ima tudi štirikolesni pogon.

Nissan Elgrand je veliki japonski enoprostorec, ki je nared v novi izdaji. V pogonskem smislu je podaljševalnik dosega. FOTO: Issei Kato/Reuters

No, na Japonskem le ni vse v znamenju varčnosti in majhnosti, imajo tudi razkošne izdelke. Toyota century obstaja že od leta 1967, dolgo je bil to le en model, najbolj prestižna toyota, ki je bila na prodaj le na Japonskem. Leta 2023 so uvedli še SUV-izvedbo, Toyotin predsednik Akio Tojoda pa je tokrat predstavil koncept z drsnimi vrati, ki napoveduje nekakšen veliki kupe, s katerim bo Century postal samostojna znamka.

Bo Toyotin »bentley« kdaj pripeljal v te kraje?