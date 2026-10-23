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    Predstavitvena informacija  |   Avtomobilno

    Je čas za nov avto? Naredite korak naprej

    Preverite ugodnosti kampanje Pametna izbira Hyundai, možnosti menjave starega vozila in ponudbo zimskih pnevmatik za en evro.
    Hyundai Tucson N-line FOTO: Hyundai
    Galerija
    Hyundai Tucson N-line FOTO: Hyundai
    Naročnik oglasne vsebine je Hyundai Slovenija
    23. 10. 2026 | 09:20
    9:36
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    Avtomobil, ki nam je dolga leta dobro služil, se lahko sčasoma spremeni v vse večji strošek. Če so popravila pogostejša, naše potrebe drugačne ali si preprosto želimo več udobja in sodobne tehnologije, je vredno preveriti, kaj prinaša menjava. Hyundai s kampanjo Pametna izbira ponuja dodatne ugodnosti pri nakupu izbranih modelov, tudi zimske pnevmatike za en evro.

    Ko zagori še ena oranžna lučka

    Avtomobila se pogosto tako zelo navadimo, da o menjavi sploh ne razmišljamo. Vemo, kako se obnaša v ovinkih, kje ga najlažje parkiramo in kateri zvok motorja nas opozori, da je morda kaj narobe in bo treba obiskati servis. Potem pa pride račun za popravilo, za njim še eden, na dopustu pa se zalotimo, da si želimo več prostora, udobnejše sedeže ali manj hrupa na avtocesti.

    Morda se je družina povečala. Morda se vsak dan vozimo dlje kot nekoč. Ali pa si po letih zvestobe istemu avtomobilu preprosto želimo nekaj novega. Razlogov za menjavo je veliko, odločitev pa pogosto odlagamo, dokler stari avtomobil še nekako opravlja svojo nalogo.

    FOTO: Hyundai
    FOTO: Hyundai

    Toda prav takrat je smiselno narediti preprost izračun. Koliko smo v zadnjih dveh ali treh letih namenili popravilom in vzdrževanju? Kako zanesljivo se lahko odpravimo na daljšo pot? Nam avtomobil še ponuja tisto, kar danes potrebujemo? Če so odgovori vse manj vzpodbudni, je morda čas, da pogledamo, kaj je na voljo na trgu.

    Preverite aktualno ponudbo Pametna izbira Hyundai

    Stari avtomobil prispeva k nakupu novega

    Pri nakupu novega vozila se pogovor hitro ustavi pri ceni. Toda če imamo doma avtomobil, ki bi ga radi zamenjali, lahko denar od njegove prodaje namenimo nakupu novega. Tako je vprašanje, koliko lahko dobimo zanj in kako lahko njegovo vrednost vključimo v nakup, čisto primerno.

    Hyundai i20 FOTO: Hyundai
    Hyundai i20 FOTO: Hyundai

    Prav tu je vredno preveriti ponudbo Pametna izbira Hyundai. Pri izbranih modelih so na voljo cenovne ugodnosti, med njimi gotovinski popust in bon za rabljeno vozilo, pri čemer se pogoji in višina prihranka razlikujejo glede na izbrani model. Tako je lahko menjava zanimiva tudi za tiste, ki novega avtomobila še niso načrtovali za letos, vendar jih vse višji stroški starega že opozarjajo, da bo treba prej ali slej sprejeti odločitev.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Najbolje je, da pri pooblaščenem trgovcu Hyundai preverimo vrednost svojega vozila in zahtevamo konkreten izračun za izbrani novi avtomobil. Tako bomo lažje presodili, koliko bi morali doplačati in katera možnost je najbolj smiselna za naš proračun. Včasih je prav jasna številka tista, ki razblini dvome in pokaže, da menjava ni tako oddaljena, kot se je zdelo na začetku.

    Hyundai Bayon FOTO: Hyundai
    Hyundai Bayon FOTO: Hyundai

    Zima bo prišla ne glede na to, s čim se vozimo

    Jeseni se znova spomnimo, da avtomobil potrebuje tudi nekaj sezonske pozornosti. Preveriti je treba pnevmatike, poskrbeti za vidljivost in se pripraviti na dež, mraz ter prvo jutranjo zmrzal. Če nas menjava avtomobila že nekaj časa mika, je smiselno preveriti tudi, ali lahko z nakupom novega vozila hkrati uredimo del priprav na zimo.

    V okviru kampanje Pametna izbira Hyundai so pri izbranih novih vozilih na voljo zimske pnevmatike za en evro. To je lahko dobrodošla dodatna ugodnost za tiste, ki bi morali pred zimo tako ali tako kupiti nov komplet pnevmatik. Seveda je treba preveriti, za katere modele ponudba velja in kakšni so pogoji.

    Svoje želje zaupajte izkušenim prodajnim svetovalcem v Hyundaijevem salonu. FOTO: Depositphotos
    Svoje želje zaupajte izkušenim prodajnim svetovalcem v Hyundaijevem salonu. FOTO: Depositphotos

    Ob tem velja razmisliti tudi o tem, kako se bo novi avtomobil obnesel v vsakdanjem življenju. Koliko kilometrov naredimo na teden? Se večinoma vozimo po mestu ali tudi na daljše razdalje? Potrebujemo več prostora za otroke, športno opremo in prtljago? Nam ustreza klasični bencinski motor ali morda hibridni pogon? Odgovor ni enak za vse, zato je dobro izbrati vozilo, ki bo ustrezalo našim navadam, ne zgolj trenutnim željam.

    Hyundai Tucson N-line FOTO: Hyundai
    Hyundai Tucson N-line FOTO: Hyundai

    Preverite aktualno ponudbo Pametna izbira Hyundai

    Več udobja na vsakodnevnih poteh

    Nov avtomobil ni zanimiv samo zaradi vonja nove notranjosti in nepopisanih kilometrov. Razlika se pokaže tudi v malenkostih, ki jih začnemo med vsakodnevno vožnjo hitro ceniti. Preglednejši zaslon, povezava s telefonom, parkirni pripomočki in asistenčni sistemi lahko olajšajo vožnjo, sodobnejša varnostna oprema pa pomaga pri večji brezskrbnosti na poti.

    Hyundai za nova vozila zagotavlja petletno tovarniško garancijo brez omejitve prevoženih kilometrov. To je pomemben podatek za vse, ki si želijo ob nakupu jasnejši okvir garancijskega kritja. Pri odločitvi je treba poleg nakupne cene upoštevati tudi porabo, zavarovanje, redno vzdrževanje in opremo, ki jo zares potrebujemo.

    Če večino časa preživimo na mestnih ulicah, nam bo morda najbolj ustrezal manjši in okretnejši avtomobil, kot so na primer i20, Bayon ali Kona. Za družino, ki pogosto potuje, bodo pomembnejši prostor, udobje in velik prtljažnik, kakršnega nudita Tucson in Santa Fe. Vozniki z veliko mestnimi kilometri lahko preverijo tudi hibridne različice, kot sta Kona Hybrid in Tucson Hybrid. Najboljša izbira je tista, ki se dobro obnese v ponedeljek zjutraj, ko hitimo v službo, in ob koncu tedna, ko se odpravimo na izlet.

    Hyundai Kona FOTO: Hyundai
    Hyundai Kona FOTO: Hyundai

    Najprej si oglejte ponudbo, nato sedite za volan

    O menjavi avtomobila se je najlažje odločiti, ko imamo pred seboj konkretne podatke. Prvi korak je lahko preprost: oglejmo si aktualno ponudbo, izberimo nekaj modelov, ki ustrezajo našim potrebam, in preverimo, katere ugodnosti lahko uveljavljamo ob menjavi starega vozila.

    Nato sledi del, ki ga spletni cenik ne more nadomestiti – testna vožnja. Šele za volanom zares začutimo, ali nam ustreza položaj sedenja, kako dobro vidimo iz vozila, ali je upravljanje intuitivno in kako se avtomobil obnese na cesti. Obisk salona je tudi priložnost, da prodajalcu predstavimo svoje potrebe ter preverimo končno ceno in pogoje ponudbe.

    Če se torej že nekaj časa sprašujete, ali je trenutni avtomobil še prava izbira, ni treba čakati na naslednje popravilo. Preverite kampanjo Pametna izbira Hyundai, povprašajte po možnostih menjave svojega vozila in se dogovorite za testno vožnjo. Morda boste ugotovili, da je do avtomobila, ki vam bo odlično služil v naslednjih letih, manj korakov, kot ste pričakovali.

    Pred nakupom se obvezno zapeljite na testno vožnjo. FOTO: Depositphotos
    Pred nakupom se obvezno zapeljite na testno vožnjo. FOTO: Depositphotos

    Novi Hyundai? Začnite s temi tremi koraki

    Do novega avtomobila lahko pridete preprosteje, kot si mislite. Najprej preverite možnosti za vaše trenutno vozilo, nato primerjajte ponudbo in se na koncu prepričajte za volanom bodočega prebivalca vaše garaže. Kampanja Pametna izbira Hyundai je dobra priložnost, da preverite, kaj lahko pridobite.

    1. Ugotovite, koliko je vreden vaš trenutni avtomobil.
    Stari avtomobil je lahko pomemben del nakupne matematike. Pri pooblaščenem prodajalcu Hyundai preverite možnosti odkupa oziroma menjave in pogoje za pridobitev bona za rabljeno vozilo. Tako boste lažje ocenili, koliko bi morali doplačati za novega.

    2. Izberite ponudbo, ki ustreza vašim potrebam.
    Preverite aktualne cene, prihranke in ugodnosti za izbrani model. V kampanji Pametna izbira so pri določenih vozilih na voljo tudi zimske pnevmatike za en evro. Pri prodajalcu se pozanimajte o pogojih ponudbe in izračunu za avtomobil, ki vas zanima. Ponudbo lahko naročite tudi prek spleta s klikom na povezavo.

    3. Usedite se za volan in preizkusite svojo izbiro.
    Fotografije in tehnični podatki povedo veliko, občutek med vožnjo pa še več. Dogovorite se za testno vožnjo, preverite udobje, preglednost, opremo in prostor ter ugotovite, ali izbrani Hyundai ustreza vašemu vsakdanu. Na testno vožnjo se lahko prijavite tudi prek spleta, in sicer tako, da na spletnem naslovu izberete želenega prodajalca in izpolnite obrazec za testno vožnjo, ki je dosegljiv s klikom na ikono »Testna vožnja« v desnem stolpcu spletne strani.

    Preverite ponudbo Pametna izbira Hyundai, obiščite najbližji prodajni salon in naredite prvi korak do novega avtomobila, ki vam bo dobro služil.

    Pametna izbira danes. Dobra odločitev za jutri.

    Hyundai Kona FOTO: Hyundai
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    Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

    Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
    16. 10. 2026 | 09:07
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    Magazin  |  Zanimivosti
    VPRAŠANJE VARNOSTI

    »Pričakujemo, da bodo kmalu ušli izpod nadzora«

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:20
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    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
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    Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

    Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
    20. 10. 2026 | 09:17
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

    Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
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    Le Primore v Hévízu, razkošje sredi termalne tradicije

    Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
    21. 10. 2026 | 09:00
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    Novice  |  Slovenija
    NOVOSTI

    Prihaja velika sprememba: Kako sledimo Slovenci?

    Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
    19. 10. 2026 | 09:10
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

    VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAŠČITA

    Kaj vse se dogaja v vašem telefonu, ne da bi vedeli?

    Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
    16. 10. 2026 | 12:55
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRESENETLJIVO

    50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

    Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
    15. 10. 2026 | 09:42
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    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kam s prihranki za prihodnost?

    UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
    22. 10. 2026 | 10:15
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ORODJE

    Zakaj bi plačevali, če lahko to dobite brezplačno?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 08:38
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    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Pri 21 letih je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

    Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
    Promo Delo 22. 10. 2026 | 08:10
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Kanadska študija, v kateri so sodelovali Slovenci, s presenetljivimi rezultati

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
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    Našli so pot do ljudi, ki odločajo o milijonskih poslih

    Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 09:13
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    Bo pokojnina dovolj visoka za vse življenjske potrebe?

    Kolikšno pokojnino lahko pričakujemo in kaj lahko storimo za finančno varnost? Odgovore bodo 11. novembra na Brdu pri Kranju iskali priznani strokovnjaki.
    23. 10. 2026 | 08:34
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ZRAČENJE

    Kako v hladnejših dneh Saša Lendero poskrbi zase?

    S sodobnimi rešitvami nad vlago, plesen in pršice. Jeseni se življenje počasi preseli v notranjost.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:38
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    Magazin  |  Svet so ljudje
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    Po 15 letih je vodstvo jasno povedalo, kdo je zaslužen za uspeh

    Zgodba o rasti, tehnološkem napredku in nenehnih spremembah je zgodba o ljudeh, ki so s svojim znanjem in predanostjo postavljali temelje razvoja.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:18
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    Delov poslovni center  |  Energetika
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    Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

    Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
    19. 10. 2026 | 09:41
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