Je konec subvencij zlomil trg električnih avtomobilov?

Po rekordnih mesecih slovenske prodaje električnih avtomobilov in avgustovskem koncu subvencije zanje je prodaja relativno zmerno upadla septembra, še malce bolj pa prejšnji mesec. Tržni delež se je tako z rekordnih 33 odstotkov v avgustu zdaj zmanjšal na 22 odstotkov. S tem pa je še vedno precej večji kot v primerljivem lanskem mesecu. Po podatkih analitične družbe Ardi Int. je bilo prejšnji mesec pri nas na novo registriranih 1125 povsem električnih avtomobilov. Kot smo zapisali v uvodu, je to manj v nekaj prejšnjih mesecih, številka je podobna tisti v spomladanskem obdobju. Sicer je celotna prodaja avtomobilov prejšnji mesec pri nas nekako stagnirala, skupaj je bilo na novo registriranih nekaj več kot 5000 osebnih avtomobilov (+3 odstotke), kot rečeno, je bilo med njimi 22 odstotkov ...