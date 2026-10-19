Jeep je prenovil avengerja

Pri nas in v Evropi najbolje prodajani Jeepov model, avenger, je blago prenovljen. Ima novo masko s sedmimi režami, spremenjena je zaščita odbijačev, v notranjosti so novi oblazinjenje, obloge vrat in spodnjega dela armaturne plošče, prepoznaven je rdeči gumb za vozne programe, kot ga že poznamo iz večjega modela compass.

Avenger ima po novem tudi možnost matričnih žarometov.

Še naprej ima dokaj pestre možnosti pogona: lahko je bencinski avtomobil (z 1,2-litrskim trivaljnikom, ki ima po novem namesto jermena verigo), ta motor je lahko nadgrajen kot blagi hibrid, v tem primeru je možna še izvedba s štirikolesnim pogonom in dodatnim električnim motorjem na zadnji osi. Končno je avenger še naprej lahko tudi povsem električen.

V notranjsosti izstopa nova rdeča tipka za razlčne vozne programe. FOTO: Gašper Boncelj

Cena se začne pri 19.500 evrih za bencinsko izvedbo, 23.500 stane kot blagi hibrid, če ima še štirikolesni pogon, velja 28.500, povsem električni avenger pa stane 33.000 evrov. V polnem letu naj bi prodali 250 vozil, predvsem z bencinskim in hibridnim pogonom.