Jeep compass: za robustnim videzom SUV-a ameriške znamke je evropska tehnnika

Jeep compass nima takšne zgodbe, kot jo ima kateri od legendarnih terencev te ameriške znamke, vendar avto ni kar tako. Pojavil se je v začetku novega tisočletja, v času, ko so športni terenci njegovega kova postajali odločilna tržna kategorija. Zdaj je tu tretji compass. Je opazno večji in oblikovan drugače kot doslej, tehnika ni tako ekskluzivna, prihaja iz velike skupine Stellantis.

Compass je dolg 455 centimetrov, kar 15 več kot doslej, pravzaprav so se povečale vse mere. Jasno se razlikuje od prejšnjega modela, vseeno pa ima posebej spredaj (maska) poteze, značilne za znamko Jeep. Tudi zadnje luči so zanimive, ko so prižgane, je rdeč celoten svetlobni pas, prav tako napis znamke, kar je v Evropi danes nekakšen trend.

Jeep je kar dvignjen od tal, deluje robustno. Pogonski možnosti sta na začetku dve. Ena je že dobro znani hibrid, ki združuje 1,2-litrski bencinski trivaljnik in električni motor, v katerega je vgrajen šeststopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama (moč 107 kW/145 KM). Pogon je speljan na sprednji kolesi, enako velja za povsem električno izvedenko, pri kateri ima motor moč 157 kW, za energijo pa skrbi baterija s katodo NMC z zmogljivostjo 74 kWh.

Nerazburljiva, a praktična ureditev za volanom. FOTO: Gašper Boncelj

Dolg je 455 centimetrov, precej je oddaljen od tal. FOTO: Gašper Boncelj

Štirikolesni pogon bo na voljo v drugi polovici leta, z dodatnim električnim motorjem zadaj, to bo prva takšna rešitev v okviru platforme STLA, na kateri so pripravljeni še drugi modeli koncerna Stellantis. Dodana bo še ena možnost, compass bo lahko tudi priključni hibrid.

Compass je prostoren prevoznik, tako za potnike kot za prtljago, tovorni prostor ima zdaj 550 litrov. Kabina je urejena kar všečno oziroma vam bo blizu, če niste zagovornik močne digitalizacije. V oblikovnem smislu ni revolucija, mi je pa všeč, da ima veliko konkretnih odlagalnih prostorov. Po prvih vtisih je to na cesti udoben avtomobil, morda se zdi podvozje na slabših podlagah malce glasno.

Compassa izdelujejo v Fiatovi (Stellantisovi) tovarni v Melfiju v Italiji. Letos pri nas meri na 200 kupcev; največ naj bi se jih odločilo za hibridno izvedenko, ki stane od 32.500 evrov. Električni compass pač (pred subvencijo) velja dobrih 45 tisočakov.