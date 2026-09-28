Jeep compass: znano ime, toda od prednikov je drugačen

Ime je dobro znano, toda avtomobil ima malo skupnega s svojimi predniki. Jeep compass tretje generacije nagovarja ljudi, ki terenske modele cenijo predvsem po podobi, a dejanskih terenskih lastnosti ne potrebujejo. Pozabite na čas, ko je bil jeep compass pristen terenski avtomobil s pogonom na vsa štiri kolesa in dizelskim motorjem. Pred približno desetimi leti smo ga na mednarodni predstavitvi druge generacije vozili čez drn in strn po portugalskih gozdovih in tam preizkušali vse možne nastavitve čistokrvnega terenca, toda ti časi so (nepreklicno?) mimo. Resda je compass nove generacije ohranil ime, vendar ima pogon samo na prednji kolesi, poganja ga 1,2-litrski bencinski turbo motor in v hibridni povezavi z elektromotorjem (48 V). Od bistva je ostala samo še podoba. Ta nikakor ni slaba. ...