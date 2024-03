Jogger ali hibridni prostornež iz Dacie

V prispevku preberite:

Jogger je model, ki mi je že vseskozi blizu, je pač eden redkih praktičnih enoprostorcev, predstavljenih v zadnjih letih. Po bencinski in plinski izvedbi je s kar nekaj zamika na naš trg pripeljala tudi hibridna pogonska različica. Pričakovano najdražja, po svoje zanimiva. Gre za hibridni pogonski sklop, ki ga imajo že nekateri Renaultovi modeli in kombinira bencinski in električni pogon, 1,6-litrski atmosferski bencinski štirivaljnik ima dodana dva elektromotorja. Sistemska moč pogona je 105 kW (140 KM), za prenos na sprednji kolesi skrbi samodejni menjalnik. Tovrsten prenos je v joggerju na voljo le s tem pogonom, je pa »avtomatika« dobra stvar, kar zadeva udobje, in pomeni manj dela za voznika.