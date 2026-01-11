Kako je Kigali postal mesto, kjer polovica motorjev že vozi na elektriko

V nadaljevanju preberite:

Ruanda in glavno mesto Kigali marsikateremu popotniku ne vzbujata vtisa afriške države. Ceste so urejene, semaforji delujejo in vozniki v glavnem spoštujejo predpise. V to jih sili tudi cela vrsta radarjev, ki so celo bistveno bolj pogosti kot na evropskih cestah. Da je to vendarle afriška država, daje vedeti množica motorjev v mestnem prometu, s katerimi je bistveno lažje premagovati gnečo.

Motociklov na kigalijskih ulicah je opazno več kot osebnih avtomobilov in tudi gneča pred semaforji je zaradi njih pristno afriško kaotična. Preveč kaotična, da bi se po mestu podal kot kolesar, kot so to septembra počeli Pogačar, Roglič in druščina. Kolo je sicer precej bolj pogosto prevozno sredstvo na ruandskem podeželju.

Ker večina motociklov v mestu deluje kot taksi služba in je tak ogled ena od turističnih zanimivosti Kigalija, sem na nekoliko mirnejšo zadnjo predbožično nedeljo zbral pogum in kot sopotnik sedel na motor. In to ne katerikoli motor, ampak električni. Ogled mesta in njegovih znamenitosti ponujajo hrabra dekleta ženskega centra Nyamirambo. Moram reči, da je izkušnja izjemna in precej bolj praktična kot ogled s turističnim avtobusom, kakršni so pogosti v evropskih prestolnicah.