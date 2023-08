Kako s poplavljenim avtomobilom

Doslej nevidena vodna ujma je prizadela velik del Slovenije. Žal tudi z najbolj tragičnimi posledicami, nepredstavljiva pa je škoda na premoženju. Ogromno je primerov, ko so zaradi poplave bolj ali manj poškodovana tudi vozila. Kaj naj, ko enkrat voda odteče, v takšnem primeru storimo? Kako je z uveljavljanjem škode?

Na splošno velja, da poplavljenega avtomobila ne poskušajte zaganjati, na suho mesto ga porinite ali odvlecite. Čim prej, a z dobršno mero previdnosti, odklopite akumulator in pokličite avtovleko, ki bo poskrbela za prevoz do servisne delavnice. Pred kakršnimkoli posegom ali zamenjavo delov od serviserja zahtevajte seznam in specifikacijo stroškov, saj je popravilo v vsakem primeru zahtevno in nikakor ne poceni.

Voda v avtomobilu namreč zelo hitro naredi škodo, ki se lahko ob neukrepanju ali nestrokovnem posegu pokaže potencirano šele čez čas. Da bo avtomobil po stanju v vodi dolgoročno deloval vsaj približno brezhibno, je še najbolj verjetno v primeru, da voda ne seže čez prag in je notranjost videti suha.

Uveljavljanje zavarovanja Poplave, ki so prizadele vso Slovenijo, so zalile marsikatero vozilo, materialna škoda, ki nastane v takšnih primerih, je pogosto velika, neprimerno večja kot pri poškodbah zaradi toče. Ali nam jo bo poravnala zavarovalnica, je odvisno od tega, katero zavarovanje imamo sklenjeno. Zavarovalnice imajo to urejeno različno. Pri nekaterih je tovrstno zavarovanje že del osnovnega paketa kasko zavarovanja, pri drugih moramo imeti poleg splošnega kaska za poplave sklenjeni še delni kasko, ki zajema te nevarnosti naravnih nesreč. So tudi izjeme, ko ni kritja, škode na poplavljenem avtomobilu vam denimo ne bodo priznali, če sami zapeljete v poplavljeno območje. A tudi tu lahko obstaja olajševalna okoliščina – reševanje življenja ljudi in premoženja. Ker bodo imele zavarovalnice v teh dneh veliko dela z obravnavanjem škodnih primerov, lahko morebitno škodo na vozilu prijavimo s spletnim obrazcem svoje zavarovalnice. Zavarovance tudi spodbujajo k prijavi škode na daljavo. Nastalo škodo fotografirajmo z različnih zornih kotov in posnete fotografije priložimo spletni prijavi škode. BL. K.

A tudi v tem primeru je priporočljivo, da avtomobil preventivno pregleda strokovnjak, s čimer se boste izognili morebitni večji škodi, ki bi nastajala v dnu karoserije ali celo v motorju. Na vsak način pa je treba preveriti delovanje izpušnega in zavornega sistema. Jasno je, da je nujen bolj podroben pregled tudi drugih funkcij, če zaznate kakršnokoli nenavadno delovanje motorja ali drugih delov avtomobila.

Nekatera vozila bodo po ujmi le težko še uporabna. FOTO: Karina Cunder

Ko voda vdre v avtomobil, je ukrepanje nujno. Preveriti in po potrebi zamenjati je treba vse dele, ki so prišli v stik z vodo. Vlaga bi v prihodnosti namreč lahko naredila še dodatno škodo ali celo onemogočila delovanje, denimo mehanizma varnostnih pasov.

Poleg tega je zelo verjetno s poplavo v avtomobil vdrla umazanija, ki jo je tako rekoč nemogoče popolnoma izprati ali odstraniti, denimo s sesalnikom. Tudi kemično čiščenje morda ne bo dovolj, zato bo skoraj nujna zamenjava tekstilnih oblog, včasih tudi oblog na vratih, s tem pa se povečajo stroški popravila.

Če je avtomobil potopljen nad višino stranskih stekel, je zelo verjetno, da so prizadeti električna napeljava, motor in drugi deli pogonskega sklopa. Popravilo takšnega avtomobila se redko izplača, saj je treba zamenjati vse vitalne dele, pa še v tem primeru ni mogoče zagotoviti, da ne bo težav v prihodnosti. Nikakor se ne lotevajte samo kozmetičnih popravil, saj bo vožnja s tako »popravljenim« avtomobilom vse prej kot varna in zanesljiva.