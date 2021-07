Kangoo in express za dostavo

Notranjost kangooja je boljša kot prej, več je opreme. FOTO:Renault

Že zdaj je na voljo cenovno dostopnejši novi dostavni model renault express.

FOTO: Gašper Boncelj

Rahlo so prenovili dobro znani kombi traffic.

FOTO: Gašper Boncelj

Renault je v okviru mednarodne predstavitve predstavil tri novosti, ki jih šteje v lahki gospodarski program. Gre za popolnoma novi manjši gospodarski vozili kangoo van in express van ter rahlo prenovljen kombi traffic. Potniškega kangooja pri nas več ne bo.Kangoo je znano ime, po dolgih letih je popolnoma nov, na naše ceste pa se je v okviru mednarodne predstavitve pripeljal v dostavniški izvedbi. Pripravljena je sicer tudi potniška, a je pri nas žal ne bodo prodajali.V osnovni dolžinski izvedbi meri dostavni kangoo 4,5 metra (na voljo bo še podaljšana), na desni strani nima sredinskega karoserijskega stebrička, pri čemer se bolj na široko odprejo sovoznikova vrata, za njimi pa še drsna vrata. Zaščitna pregradna mreža med potniškim in tovornim prostorom je lahko po polovici pripravljena kot kovinska mreža, ta del se lahko obrne, kar vse olajša nakladanje, kadar z zadnje strani ni dovolj prostora. Poleg tega je mogoče podreti voznikov sedež in prevažati ožje daljše predmete. S to rešitvijo so razširili tudi možnosti za predelave in nadgradnje, na primer za dodaten komplet na tečaje vpetih regalov za prevoz večje količine opreme in orodja, ki ga je mogoče doseči brez potrebe po vstopu v vozilo.Kangoo van je seveda prenovljen tudi v notranjosti, ima množico odlagalnih površin, med drugim zelo koristno za volanom. Za pregled dogajanja za vozilom ima tovorni kangoo kamero, njeno sliko voznik opazuje na zaslonu, ki je pritrjen na vetrobransko steklo.Pri nas ga bodo začeli prodajati prihodnje leto, in sicer v izvedbi z 1,5-litrskim dizelskim motorjem (moč 55, 70 ali 85 kW) in ročnim menjalnikom, prihodnje leto bo pripravljena tudi popolnoma električna izvedba z uradnim dosegom 265 kilometrov. Nared je tudi kangoo v potniški izvedbi, ki je bila doslej pri nas močno priljubljena, vendar so se pri Renaultu odločili, da ga v Sloveniji ne bodo prodajali.Novost v tukajšnji ponudbi lahkih gospodarskih vozil pa je že v tem trenutku renault express, ki je malce krajši (4,4 metra) in nekako nadomešča nekdanjo tovrstno ponudbo sestrske znamke Dacia. Drugi par vrat je na desni in na levi strani drsni, a ima express vselej tudi srednji stebriček. Zadek je namenjen tovorjenju, tako kot tovorni kangoo ima zadaj dvokrilna vrata. Express ima enak dizelski motor, in sicer v izvedbah z močjo 55 ali 70 kW. Cene se brez DDV začnejo pri 13.000 evrih, polna cena je vsaj slabih 16 tisočakov.Renault je rahlo prenovil tudi svojega tradicionalnega predstavnika v kategoriji osebnih kombijev, pri nas priljubljeni model traffic. Predvsem je ozaljšana zunanja podoba, posodobljena je notranjost, kot pri obeh prej omenjenih modelih so dodani nekateri sodobni asistenčni varnostni pripomočki. Traffic je na voljo v običajni ali podaljšani različici, v obeh primerih kot traffic combi ali kot najbolj prestižni spaceclass.Tudi v tem primeru je dizelski pogon še vedno »kralj«: dvolitrski motor je pri nas v ponudbi v dveh različicah moči (81 in 110 kW), odvisno od izvedbe z ročnim ali samodejnim menjalnikom z dvema sklopkama. Traffic že prihaja na trg, polne cene z davkom vred se za šibkejšo izvedbo začnejo pri dobrih 29 tisočakih. Prenovljena tovorna različica traffica pripelje kasneje.