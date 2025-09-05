  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Avtomobilno

    Karavaning za različno debele denarnice

    Iz 42 držav prihaja 840 razstavljavcev. Veliko je slovenskih predstavnikov.
    Adria Mobil s posebno serijo različnih modelov ob 60-letnici Foto Rok Vizovišek/Avtodom
    Galerija
    Adria Mobil s posebno serijo različnih modelov ob 60-letnici Foto Rok Vizovišek/Avtodom
    Gašper Boncelj
    5. 9. 2025 | 15:37
    5. 9. 2025 | 15:38
    A+A-

    Ob koncu poletja se bolj ali manj vsi proizvajalci vozil za prosti čas zberejo na sejmu Caravan Salon v Düsseldorfu. Vsako leto zapored, brez prekinitev, teh ni bilo niti v najbolj kriznih časih. Tudi letos je obiskovalcev veliko. Na daljavo smo poskušali zajeti nekaj tamkajšnjih poudarkov.

    Na razstavi je bilo že v prvih petih dneh 170 tisoč obiskovalcev, organizatorji jih do jutrišnjega sklepa prireditve pričakujejo še mnogo več; lani je bilo vseh kar 255 tisoč. Razstavišče obsega 15 dvoran in še zunanje prostore, predstavlja se kar 840 ponudnikov tovrstnih izdelkov iz 42 držav. Seveda so v ospredju avtodomi in prikolice vseh velikosti in cenovnih razredov, pa tudi osnovna vozila, dodatna oprema, tehnični dodatki za opremo, šotore, mobilne hišice, predstavljajo se tudi kraji kot potovalni cilji.

    Na razstavi je bilo že v prvih treh dneh 90 tisoč obiskovalcev. Foto Messe Düsseldorf/ctillmann
    Na razstavi je bilo že v prvih treh dneh 90 tisoč obiskovalcev. Foto Messe Düsseldorf/ctillmann

    Razstava Caravan Salon poteka vsak konec poletja, zadnja leta ni nikoli umanjkala, tudi med koronsko krizo ne, v kateri so vozila za prosti čas postala še bolj priljubljena, kot so bila že sicer. Letos je največji nemški trg dokaj umirjen, celo z nekaj minusi. V prvi polovici leta je bilo po podatkih tamkajšnje panožne zveze CIVD na novo registriranih 55 tisoč tovrstnih vozil, kar je bilo pet odstotkov manj kot v lanski prvi polovici leta. Znotraj tega je bila predvsem slabša prodaja prikolic, manjši je bil padec registracij avtodomov in vanov.

    Na razstavi je tudi naše največje tovrstno podjetje Adria Mobil iz Novega mesta, ki letos praznuje 60 let. Ob tej priložnosti so pripravili posebno izdajo avtodomov, vanov in prikolic ter druge novosti, na primer novo počitniško prikolico action (sports) z boljšim izkoristkom in prilagodljivim notranjim prostorom.

    Slovensko podjetje Podlunšek predstavlja van evolve na osnovi mercedesa sprinterja. Foto Messe Düsseldorf/ctillmann
    Slovensko podjetje Podlunšek predstavlja van evolve na osnovi mercedesa sprinterja. Foto Messe Düsseldorf/ctillmann

    Slovenskih predstavnikov je v Düsseldorfu še veliko, na primer Podlunšek, ki je predstavil van evolve na osnovi mercedesa sprinterja, tu so Bravia Mobil, Mega Mobil, Robeta, Tourne Mobil, TPV-prikolice, pa še več izdelovalcev opreme, sestavnih delov, ponudnikov turističnih ciljev.

    Ponudbe ekstremnega prestiža tudi tokrat ne manjka. Foto Messe Düsseldorf/ctillmann
    Ponudbe ekstremnega prestiža tudi tokrat ne manjka. Foto Messe Düsseldorf/ctillmann

    Na sejmu se prikazujejo različne uveljavljene znamke, tudi novi ali na novo zagnani proizvajalci. Kot zanimivost omenimo nizkocenovno znamko lahkih počitniških prikolic Next, kjer en primerek velja dobrih deset tisočakov. Na drugi strani so v povsem svoji dvorani zbrani izdelki za neke druge uporabnike, ki nimajo težav z denarjem in prostorom. Zanje so na primer pripravili model STX 3 pop scania S590 – orjaško »super jahto za po suhem«, cena je 736 tisoč evrov …

    Retro model na osnovi nekdanjega dostavnega fiata Foto Messe Düsseldorf/ctillmann
    Retro model na osnovi nekdanjega dostavnega fiata Foto Messe Düsseldorf/ctillmann

    Ne manjka predelanih kombijev, tudi na podlagi nekaterih novejših modelov, kot je električni VW ID. buzz ali klasično gnani renault master. Veliko je tudi vanov, ki imajo terenske zmogljivosti. Je pa znova na razstavi tudi kak retro model, na primer skupni izdelek podjetij Randger, Caselani in Grebner v slogu fiata 616N iz šestdesetih let prejšnjega stoletja.

    Magazin  |  Zanimivosti
    Varstvo otrok

    Dedek v vrtcu prevzel napačnega otroka

    Šele ko je dečkova mati prišla v vrtec, so ugotovili, da dedek domov ni odpeljal svojega vnuka.
    4. 9. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket

    Izjemna predstava Slovencev za osmino finala z Italijani

    Veličastna predstava Dončića in njegovih soigralcev je Sloveniji prinesla zmago nad Izraelom in končno tretje mesto v skupini.
    Žan Urbanija 4. 9. 2025 | 16:55
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poroka Goloba in Tine Gaber: Zgolj ljubezen ali tudi političen kapital?

    Vse, kar predsednik vlade počne, gradi njegovo politično telo, a bolj modro bi bilo poroko načrtovati tik pred volitvami, menijo naši sogovorniki.
    3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Brazilija

    Američani pritiskajo, Kitajci se odpirajo

    Predsedniku Luli se ne mudi odgovarjati Trumpu. Azijska velikanka je že petnajst let prva partnerica.
    Tone Hočevar 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Tuje subvencije

    Za manj birokracije za podjetja

    Evropski komisiji lahko vsi zainteresirani do 18. novembra pošljejo opažanja in predloge o uredbi o tujih subvencijah.
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Gradnja

    Tudi bivalno okolje vpliva na delovno učinkovitost

    Trajnost in skupnost v ospredju novega stanovanjskega projekta v središču Ljubljane.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Ekonomsko najpomembnejša so bila pri nas predlani podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    karavaningDüsseldorfAdria MobilrazstavaNemčijaturizem

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Avtomobilno
    Caravan Salon Düsseldorf

    Karavaning za različno debele denarnice

    Iz 42 držav prihaja 840 razstavljavcev. Veliko je slovenskih predstavnikov.
    Gašper Boncelj 5. 9. 2025 | 15:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Interpelacija

    NSi in SDS vložili interpelacijo proti ministru Maljevcu

    Med drugim mu očitajo tudi zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe.
    5. 9. 2025 | 15:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trst

    V Trstu aretirali 25-letnega Pakistanca, domnevnega terorista

    Osumljenec, ki se je razglasil za pripadnika Islamske države, je po spletu iskal in delil vsebine, povezane z džihadizmom.
    5. 9. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pred slovesnostjo v Strunjanu

    Kaj v protokolarnem smislu spreminja poroka Roberta Goloba in Tine Gaber

    Kot odgovarjajo v Protokolu Republike Slovenije, v praksi ne delajo razlik, ali gre za zakonca ali partnerja najvišjih predstavnikov države.
    Saša Bojc 5. 9. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Luč na koncu tunela za Olimpijo, vrača se odlični napadalec

    Po hudi poškodbi bo po reprezentančnem premoru trenerju Erwinu van de Looiju spet na voljo Brazilec Pedro Lucas.
    Matic Rupnik 5. 9. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trst

    V Trstu aretirali 25-letnega Pakistanca, domnevnega terorista

    Osumljenec, ki se je razglasil za pripadnika Islamske države, je po spletu iskal in delil vsebine, povezane z džihadizmom.
    5. 9. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pred slovesnostjo v Strunjanu

    Kaj v protokolarnem smislu spreminja poroka Roberta Goloba in Tine Gaber

    Kot odgovarjajo v Protokolu Republike Slovenije, v praksi ne delajo razlik, ali gre za zakonca ali partnerja najvišjih predstavnikov države.
    Saša Bojc 5. 9. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Luč na koncu tunela za Olimpijo, vrača se odlični napadalec

    Po hudi poškodbi bo po reprezentančnem premoru trenerju Erwinu van de Looiju spet na voljo Brazilec Pedro Lucas.
    Matic Rupnik 5. 9. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 19. 9. lahko podjetja SPIRIT Slovenija pošljejo predloge za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2026 in prvi polovici 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo