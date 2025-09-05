Karavaning za različno debele denarnice

Ob koncu poletja se bolj ali manj vsi proizvajalci vozil za prosti čas zberejo na sejmu Caravan Salon v Düsseldorfu. Vsako leto zapored, brez prekinitev, teh ni bilo niti v najbolj kriznih časih. Tudi letos je obiskovalcev veliko. Na daljavo smo poskušali zajeti nekaj tamkajšnjih poudarkov.

Na razstavi je bilo že v prvih petih dneh 170 tisoč obiskovalcev, organizatorji jih do jutrišnjega sklepa prireditve pričakujejo še mnogo več; lani je bilo vseh kar 255 tisoč. Razstavišče obsega 15 dvoran in še zunanje prostore, predstavlja se kar 840 ponudnikov tovrstnih izdelkov iz 42 držav. Seveda so v ospredju avtodomi in prikolice vseh velikosti in cenovnih razredov, pa tudi osnovna vozila, dodatna oprema, tehnični dodatki za opremo, šotore, mobilne hišice, predstavljajo se tudi kraji kot potovalni cilji.

Na razstavi je bilo že v prvih treh dneh 90 tisoč obiskovalcev. Foto Messe Düsseldorf/ctillmann

Razstava Caravan Salon poteka vsak konec poletja, zadnja leta ni nikoli umanjkala, tudi med koronsko krizo ne, v kateri so vozila za prosti čas postala še bolj priljubljena, kot so bila že sicer. Letos je največji nemški trg dokaj umirjen, celo z nekaj minusi. V prvi polovici leta je bilo po podatkih tamkajšnje panožne zveze CIVD na novo registriranih 55 tisoč tovrstnih vozil, kar je bilo pet odstotkov manj kot v lanski prvi polovici leta. Znotraj tega je bila predvsem slabša prodaja prikolic, manjši je bil padec registracij avtodomov in vanov.

Na razstavi je tudi naše največje tovrstno podjetje Adria Mobil iz Novega mesta, ki letos praznuje 60 let. Ob tej priložnosti so pripravili posebno izdajo avtodomov, vanov in prikolic ter druge novosti, na primer novo počitniško prikolico action (sports) z boljšim izkoristkom in prilagodljivim notranjim prostorom.

Slovensko podjetje Podlunšek predstavlja van evolve na osnovi mercedesa sprinterja. Foto Messe Düsseldorf/ctillmann

Slovenskih predstavnikov je v Düsseldorfu še veliko, na primer Podlunšek, ki je predstavil van evolve na osnovi mercedesa sprinterja, tu so Bravia Mobil, Mega Mobil, Robeta, Tourne Mobil, TPV-prikolice, pa še več izdelovalcev opreme, sestavnih delov, ponudnikov turističnih ciljev.

Ponudbe ekstremnega prestiža tudi tokrat ne manjka. Foto Messe Düsseldorf/ctillmann

Na sejmu se prikazujejo različne uveljavljene znamke, tudi novi ali na novo zagnani proizvajalci. Kot zanimivost omenimo nizkocenovno znamko lahkih počitniških prikolic Next, kjer en primerek velja dobrih deset tisočakov. Na drugi strani so v povsem svoji dvorani zbrani izdelki za neke druge uporabnike, ki nimajo težav z denarjem in prostorom. Zanje so na primer pripravili model STX 3 pop scania S590 – orjaško »super jahto za po suhem«, cena je 736 tisoč evrov …

Retro model na osnovi nekdanjega dostavnega fiata Foto Messe Düsseldorf/ctillmann

Ne manjka predelanih kombijev, tudi na podlagi nekaterih novejših modelov, kot je električni VW ID. buzz ali klasično gnani renault master. Veliko je tudi vanov, ki imajo terenske zmogljivosti. Je pa znova na razstavi tudi kak retro model, na primer skupni izdelek podjetij Randger, Caselani in Grebner v slogu fiata 616N iz šestdesetih let prejšnjega stoletja.