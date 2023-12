Karavanska astra le tudi pri nas

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Petvratni astri se je končno pridružila še karavanska sports tourer, ki so jo Oplovi trgovci že nestrpno pričakovali, saj je bila v preteklosti prav karavanska različica tega modela priljubljena med kupci. Novi karavan je zasnovan na tako imenovani multienergijski platformi, ki omogoča tako elektrificiran pogon kot pogon z motorji z notranjim zgorevanjem. V primerjavi s prejšnjo generacijo je celo za šest centimetrov krajši, a zaradi večje medosne razdalje prostornejši.

Astra sports tourer je z novo generacijo prvič na voljo kot priključni hibrid v dveh različno močnih izvedenkah. Njen pogonski sklop sestavljajo 1,6-litrski turbobencinski motor in elektromotor ter osemstopenjski samodejni menjalnik. Šibkejša razvije sistemsko moč 132 kW in največji navor 360 Nm, močnejša, z oznako GSe, pa kar 165 kW. Električno energijo v obeh primerih shranjuje litij-ionska baterija z zmogljivostjo 12 kWh, ki uradno zadošča, da samo na elektriko prevozimo 60 kilometrov (po meritvi​ WLTP). Pri tem je največja hitrost z električnim pogonom omejena na 135 km/h. Omenimo še, da je v vozilo vgrajen polnilnik z močjo 3,7 kW, za še hitrejše polnjenje je za doplačilo mogoče naročiti 7,4-kilovatnega. Popolnoma električno astro sports tourer lahko pričakujemo v drugi polovici prihodnjega leta.

Voznikov prostor je sodobno digitaliziran, a se še vedno najde kakšno klasično stikalo. FOTO: Blaž Kondža

Večje zanimanje slovenskih kupcev pa bodo najverjetneje požele klasično gnane izvedenke, ki jih ženejo že znani agregati iz Stellantisove ponudbe. Tu sta na voljo 1,2-litrski bencinski trivaljnik z 81 ali 96 kilovati moči, pri čemer lahko zmogljivejšega namesto s šeststopenjskim ročnim menjalnikom opremimo še z osemstopenjsko avtomatiko. Samodejni menjalnik je serijski tudi pri 1,5-litrskem dizlu, ki prav tako razvije 96 kW. Kasneje pričakujemo še blagohibridno 100-kilovatno izvedenko, ki bo opremljena z novim šeststopenjskim robotiziranim menjalnikom eDCT-6.

Notranjost karavana je enako zasnovana kot tista v petvratni različici: digitalni kokpit z novo generacijo obsežne armaturne plošče z dvema integriranima zaslonoma, fizični elementi za upravljanje in gumbi so zmanjšani na minimum, a so ohranjeni za nekatere glavne nastavitve, kot sta radio in klimatska naprava. Kot se za sodobne avtomobile spodobi, je novinec opremljen s celo vrsto asistenčnih sistemov, med njimi vsekakor velja omeniti prilagodljivi radarski tempomat, ki pri vozilih s samodejnim menjalnikom omogoča tudi asistenco v zastojih. Zaradi matričnih žarometov nove generacije, v vsakem je 84 elementov svetečih diod, bo vožnja ponoči še varnejša.

Sports tourer ima lahko bencinski, dizelski ali priključnohibridni pogon. FOTO: Blaž Kondža

Glavni adut vsakega karavana je seveda prilagodljiv prtljažni prostor. Tega je na voljo od 597 do 1635 litrov (oziroma od 516 do 1553 litrov pri priključnem hibridu), če zložimo naslone zadnje klopi. Ti so deljivi v uporabnem razmerju 40: 20: 40. Za dodatno prilagodljivost poskrbi še dno prtljažnika, ki je nastavljivo v dveh višinah, pritrditi pa ga je možno tudi pod kotom 45 stopinj, kar omogoča neposreden dostop do kompleta za popravilo pnevmatik in kompleta prve pomoči. Rolo prtljažnega prostora enostavno pospravimo v dno prtljažnika.

Prtljažni prostor meri od 597 do 1635 litrov, pri priključnem hibridu od 516 do 1553 litrov. FOTO: Blaž Kondža

Oplova novinka velja od 23 tisoč evrov naprej; vstopnica v elektrificirani svet je dražja in stane najmanj 37.446 evrov za bogato opremljeno izvedenko GS. Prodajni načrti zastopnika znamke, podjetja Avto Wallis, za prihodnje leto: vsaj 450 aster, od tega 60 odstotkov karavanskih sports tourerjev, ki so za 1100 evrov dražji od petvratnih aster.