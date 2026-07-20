Karavanska opel astra z motorjem, ki je bil nekoč prva izbira

V bolj dostopnem delu avtomobilskega trga lahko karavane preštejemo skoraj na prste ene roke, no, dveh. Takšen primer je astra sports tourer, ki je prenovljena, ima zelo različne pogonske možnosti, med drugim jo je še naprej mogoče voziti na dizelski pogon. Morda se to zdi nenavadno zlasti v teh dneh, ko je dizelsko gorivo še dražje, kot je že tako drago bencinsko. Ni pa nujno, da bo vselej tako, in kljub majhnemu tržnemu deležu se nekaj dizelskih avtomobilov še proda. Astra je bila nekoč hrbtenica prodaje znamke Opel, tako kot golf pri Volkswagnu. Zdaj je ob prevladi športnih terencev še bolj v ozadju kot legendarni tekmec. A je še tu in nam se to sploh ne zdi slabo, nasprotno. Še posebej dobro je, da je na voljo tudi kot 4,6 metra dolgi karavan, ki mu sicer malce umetno pravijo sports ...