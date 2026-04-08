    Kateri otroški avtosedeži na našem trgu so nevarni

    Otroški sedež ni izdelek, pri katerem bi se splačalo varčevati ali tvegati z nepreverjenimi modeli.
    Staršem se pri nakupu otroškega sedeža svetuje, naj ne gledajo le na ceno ali privlačne funkcije, kot je vrtenje za 360 stopinj. FOTO: AMZS
    Galerija
    Staršem se pri nakupu otroškega sedeža svetuje, naj ne gledajo le na ceno ali privlačne funkcije, kot je vrtenje za 360 stopinj. FOTO: AMZS
    R. I.
    8. 4. 2026 | 13:59
    8. 4. 2026 | 14:38
    3:23
    A+A-

    Spomladanski test otroških avtosedežev, ki ga je opravil AMZS, je razkril skrb vzbujajoče dejstvo: nekateri sedeži, ki so na trgu in imajo celo uradne certifikate, v resnici ne zagotavljajo dovolj varnosti. 

    Pri več modelih so se med simulacijo prometne nesreče pokazale resne konstrukcijske napake – sedeži so se odtrgali od svojih pritrdilnih točk ali pa so se njihovi deli razlomili. V praksi bi to pomenilo, da bi otrok ob trku lahko z veliko silo udaril v notranjost avtomobila, kar lahko povzroči zelo hude poškodbe. 

    Kako izbrati varen sedež

    - vedno preverite neodvisne teste (ne zaupajte samo oznakam na izdelku)

    - izogibajte se poceni sedežem (nizka cena pogosto pomeni slabšo varnost)

    - oznaka i-Size je le osnovni minimum, ne garancija vrhunske varnosti

    - bodite previdni pri: neznanih blagovnih znamkah, spletnih ponudbah, sedežih z obljubami visokih zmogljivosti po nizki ceni

    Posebej problematičen je bil sedež Kinderkraft Mink Pro 2 z Isofix osnovo, ki se je med trkom povsem ločil od podstavka. Strokovnjaki zato svetujejo, da starši tega modela ne uporabljajo več skupaj z Isofix bazo, temveč naj ga v primeru, da ga že imajo, pritrdijo izključno z varnostnim pasom, pri čemer je nujna pravilna in čvrsta namestitev. 

    Pri nekaterih drugih sedežih s podobno zasnovo pa je bila težava še resnejša, saj jih zaradi konstrukcijskih pomankljivosti stroka odsvetuje za uporabo. Med njimi AMZS odsvetuje nakup ali uporabo za sedeže tipa buf boof tweety plus, ding aiden 360, kidiz 360, kidszone i-Size 360, lettas i-Size 360, miophy i-Size 360 in xomax 946i. Pri vseh je med čelnim trkom odpovedala pritrditev sedeža na vrtljivo osnovo. 

    Kaj storiti, če tak sedež že imate

    Kinderkraft Mink Pro 2: takoj prenehajte uporabljati Isofix bazo, sedež uporabljajte samo z varnostnim pasom (če bo sedež pravilno nameščen, je varen). 

    Drugi problematični sedeži: priporočilo je, da jih ne uporabljajte več in če je mogoče poskusite uveljaviti reklamacijo. 

    Proizvajalci so se na ugotovitve odzvali: nekateri ponujajo vračilo kupnine ali zamenjavo, drugi obljubljajo izboljšave v novih različicah. Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da teh izboljšav še niso neodvisno preverili, zato previdnost ostaja ključna. 

    KidsZone i-Size360, ki ga AMZS odsvetuje za uporabo. FOTO: AMZS
    KidsZone i-Size360, ki ga AMZS odsvetuje za uporabo. FOTO: AMZS
    Staršem se pri nakupu otroškega sedeža tako svetuje, naj ne gledajo le na ceno ali privlačne funkcije, kot je vrtenje za 360 stopinj. Zelo nizka cena in neznana blagovna znamka sta ob tem lahko dva glavna opozorilna znaka. Prav tako sama oznaka i-Size še ne zagotavlja vrhunske varnosti, saj pomeni le izpolnjevanje osnovnih standardov. 

    Otroški sedež ni izdelek, pri katerem bi se splačalo varčevati ali tvegati z nepreverjenimi modeli. 

