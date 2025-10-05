Katrca vozi na elektriko

Renault je imel skozi zgodovino precej zanimivih potez, včasih so bile uspešne, drugič ne. Kljub nasmihanju nekaterih tekmecev jim je neverjetno dobro uspelo z nizkocenovno znamko Dacia. Manj dobro se je obnesel poskus prodora v luksuzni segment z radikalnim dizajnom, ki ga je utelešal model avantime. Ko so se med koronsko krizo zaganjali na novo, so v okviru programa Renaulution napovedali oživitev treh legendarnih malih modelov, tokrat na električni pogon. Najprej je bil pripravljen renault 5, zdaj je tu renault 4, kmalu pride še twingo.

Tokratna tema je renault 4, natančneje renault 4 e-tech electric. Lahko mu rečemo električna katrca nove dobe, a se pri tem seveda pojavi nekaj vprašajev, koliko je v tem podobnosti, koliko pa razlik. Nedvomno je novi renault 4 z oblikovnimi potezami dober spomin na nekdanji model, posebej to velja za sprednji del, osvetljeno obrobo in zaščitni znak znamke na sredini. Je iz enega kosa in menda prvi te vrste v avtomobilski industriji, kar je bil izziv za ekipe direkcij za oblikovanje, inženiring in proizvodnjo. Zadek s pokončnimi lučmi prav tako malce spominja na staro katrco, tudi stranski del s tretjim okencem in rebri na spodnjem delu vrat, ki spominjajo na nekdanje plastične obloge.

Katrca (v ospredju) je bila nekoč v prodaji tri desetletja, njena električna naslednica šele dobro prihaja na trg. FOTO: Thomas Samson/AFP

Renault 4 e-tech electric je dolg 414 centimetrov, 48 več kot nekdanja katrca, od električnega renaulta 5, s katerim si deli tehniko, je daljši za 22 centimetrov. Ta dodatek se pozna predvsem v bolj prostornem prtljažniku precej pravokotne oblike (420 litrov), ki ima koristno ravno dno in v zadnjem delu pod njim še en prekat, kamor lahko pospravimo polnilni kabel ali še kako drobnarijo. Zadnja klop se zlaga v razmerju 60/40, zloži se tudi naslonjalo sprednjega sedeža, toda nekdanja katrca je bila ob podrtju sicer tanke klopi boljša za prevoz tovora. Čeprav ima R4 malce daljšo medosno razdaljo kot R5, v drugi vrsti prostora ni prav veliko, precej je odvisno od tega, kako visoka sta potnika spredaj.

Renault 4 je dolg 414 cm. FOTO: Gašper Boncelj

Spredaj je pač bolj udobno, tudi bolj všečno, je pa ureditev skoraj enaka kot v električni petici. Enako lahko rečemo za pogon: speljan je na sprednji kolesi, moč motorja je 90 ali 110 kW, v prvem primeru ima baterija zmogljivost 40, v drugem 52 kWh. Govorijo od dosegu 300 ali 400 kilometrov, v realnosti verjetno manj, odvisno od razmer in tipa vožnje. Morda je doseg še najšibkejša točka teh dveh modelov, saj ju je sicer res prijetno voziti in se zapeljati kam dlje. Polnjenje z izmeničnim tokom ima največjo moč 11 kW, z enosmernim pa 80 oziroma 100 kW.

Bateriji sta litij-ionski NMC, pri Renaultu so pred časom omenili, da bodo v prihodnje v električne modele vgrajevali baterijo LFP, ki je cenejša. A tu o datumih še ne moremo govoriti. Električni renault 4 naj bi bil kasneje na voljo s platneno streho, tako kot nekoč. Nekdanja katra je bila lahka in je z dobrimi (ozkimi) pnevmatikami kar dobro premagovala slabše podlage; danes pri električni (od tal je oddaljena 18 centimetrov, malce več kot R5) za doplačilo ponujajo program za sneg in teren, gre za izvedbo elektronskega sistema stabilnosti, ki naj bi ji pomagala pri vožnji v neugodnih razmerah, a delovanje bomo morali šele doživeti in preizkusiti.

Notranjost v sprednjem delu je podobna kot v petici. FOTO: Gašper Boncelj

Prtljažnik s posebnim prekatom v zadnjem delu FOTO: Gašper Boncelj

Dober oblikovalski element kot spomin na nekdanji model

Renault 5 je bil nekoč dražji kot renault 4, petica je bila pač sodobnejša, pravzaprav naslednica štirice. Zdaj sta oba prišla na trg v enem letu, v primeru dveh tehnično sorodnih električnih modelov je tako, da je renault 4 e-tech v osnovi za dva tisočaka dražji od renaulta 5 e-tech electric. Konkretno se cena šibkejše izvedbe renaulta 4 electric začne pri 29 tisoč evrih, zmogljivejša stane najmanj 32 tisoč, najbolje opremljena elektrokatrca velja 36 tisočakov. Je pa že zdaj nekaj popusta, če ste za financiranje. Seveda vse to še pred subvencijo 7200 evrov.

Še o ciljih prodaje: letos 50, prihodnje leto 150, kupci naj bi se malce bolj odločali za močnejšo izvedenko. Kot zanimivost, električno katrco so dali za dve leti v uporabo naši policiji.