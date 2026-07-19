Ko 20 polnilnic na blokovskem parkirišču stane nekaj sto tisoč evrov

Avtomobili na elektriko se letos prodajajo dobro, zlasti v zadnjih mesecih prvega polletja. Takšno vozilo je seveda smiselno kupiti, če ga lahko polnimo doma ali na delovnem mestu. A vsi nimajo te možnosti, še posebej so problematična starejša blokovska naselja, kjer že parkirišč ni dovolj. Kako se zadeve sploh lotiti? Koliko lahko vse skupaj stane? Kdor živi v bloku, avtomobil kajpada lahko polni na javni polnilnici, a tam je polnjenje dražje, kot če to počnemo doma. Temu bi lahko rekli neke vrste diskriminacija, kajti če imamo bencinski ali dizelski avtomobil, gorivo lahko natočimo le na črpalki, torej je cena za vse enaka. Pri večstanovanjskih objektih so v novogradnjah stvari glede električne polnilne infrastrukture že lažje, vendarle jih že načrtujejo tako, da je možna ureditev ...