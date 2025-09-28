Kdor električni avto polni doma,bo mirno spal le,če je napeljava v redu

V nadaljevanju preberite:

Požari na električnih avtomobilih se zgodijo, o njih se pogosto poroča – več kot kadar zagorijo drugi avtomobili. Ali je to upravičeno, je posebna tema, nas je bolj zanimala široka problematika požarne varnosti v električnih vozilih. Ob nedavnem dogodku Zavarovalnice Triglav, na katerem so med drugim pripravili poskusni vžig in pogasitev električnega avtomobila, je bil naš sogovornik Aleš Jug, vodja odseka za požarne raziskave in inovacije in predsednik Slovenskega združenja za požarno varstvo. Pogovor je tekel o tem, koliko je tovrstnih požarov, kakšni so vzroki, kako se gasijo, tudi o tem zakajh jhe večje tveganje kot sam električni avtomobil neustrezna polnilna napeljava.