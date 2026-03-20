Ker vse lahko opravite digitalno

Predstavljajte si nedeljski večer, ko že razmišljate o novem tednu, potem pa v koledarju opazite opomnik, da vam v nekaj dneh poteče zavarovanje za avto.

Namesto da bi to opravilo preprosto uredili, začnete razmišljati, kdaj boste med tednom našli čas za še en klic ali obisk. Prav zato je dobrodošlo, da te naloge ni več treba prelagati z izgovori: »Ne da se mi odpirati računalnika« ali »Bom jutri poklical koga, ki to uredi namesto mene«. Za sklenitev avtomobilskega zavarovanja Direkt namreč potrebujete le telefon in lahko začnete.

Do zavarovanja z digitalnim asistentom 24/7

Za sklenitev zavarovanja Direkt obiščite spletno stran in začnite klepet. Že samo z vpisom davčne in registrske številke lahko takoj pridobite informativno ponudbo za svoje vozilo. UI-pomočnik vam je v klepetu na voljo 24/7, in sicer za sklenitev zavarovanja in v primeru dodatnih vprašanj glede zavarovanja Direkt.

Tak način sklepanja zavarovanja prinaša predvsem večjo preglednost in časovno prilagodljivost. Postopek lahko začnete kadar koli, tudi pozno zvečer ali med koncem tedna, ko imate nekaj minut časa.

Pri tem je pomembno tudi, da lahko uporabnik tempo sklepanja prilagodi sebi. Če se želite najprej le informirati o ponudbi, lahko to storite brez obveznosti. Če pa se odločite za sklenitev, postopek nadaljujete v istem klepetu in v nekaj minutah zaključite celoten proces. Tak pristop je posebej praktičen za voznike, ki želijo administrativne opravke urediti hitro in brez dodatnega usklajevanja.

Skozi klepet preprosto do zavarovanja

Vas skrbi, kako lahko sklepanje sploh poteka v klepetu? Proces je preprost, jasen, voden in poteka skozi naraven pogovor. Vsako izbiro potrdite sami, pred sklenitvijo pa prejmete povzetek izbranih kritij in pogojev. Tako ničesar ne spregledate in točno veste, kaj sklenete. Polico in zeleno karto po sklenitvi prejmete na svoj e-naslov in ju lahko preprosto shranite v telefonu.

Kako digitalno prijaviti škodo?

Digitalna pot se ne konča pri sklenitvi zavarovanja. Tudi prijava škode in potem ogled potekata digitalno. Ko je škodni primer obravnavan, se izplačilo izvede neposredno na vaš transakcijski račun. Nadaljnje urejanje popravila vozila lahko nato organizirate sami, v dogovoru z izbranim servisom.

Digitalni postopki so zasnovani tako, da uporabniku prihranijo čas in hkrati ohranijo pregled nad celotnim procesom. Vse ključne informacije so zbrane na enem mestu, komunikacija pa poteka preprosto in pregledno.

Standard ali Maksi, to je (edino) vprašanje

Je izbira pravega zavarovanja zaradi velike ponudbe za vas po navadi izziv? Pri zavarovanju Direkt ga ne boste imeli. Izbira je pregledna in preprosta, saj imate na voljo le dva paketa: Standard vključuje zavarovanje avtomobilske odgovornosti AO, zavarovanje voznika AO+ in asistenco, Maksi pa poleg omenjenih kritij vključuje še kasko.

Izbira je preprosta, digitalni asistent pa vam pri njej pomaga tudi z dodatnimi pojasnili o posameznih kritjih, zato lahko uporabnik pred odločitvijo preveri, kaj izbrani paket vključuje.

Avtomobilsko zavarovanje Direkt je rešitev za vse, ki želite zavarovanje urediti čim bolj enostavno, hitro in popolnoma digitalno. Če želite preveriti ponudbo ali začeti postopek sklenitve, lahko to storite na spletni strani Direkt, kjer vas skozi postopek vodi digitalni asistent.

