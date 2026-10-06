Kia EV2: zakaj je mali križanec najbolj zanimiv e-izdelek korejske znamke

Južnokorejsko podjetje Kia ima bogato električno nabirko, od takšnih, ki so ta pogon dobili poleg bencinskega, do povsem namenskih, ki jih je v zadnjih letih res veliko. Modeli EV9, EV6, EV5, EV4, EV 3 so v različnih oblikah in velikostih nagovarjali voznike, ki jih zanima električni pogon. Zdaj je tu še najmanjši EV2, po svoje morda najbolj zanimiv. Kia EV2 je eden ne tako redkih avtomobilov, ki letos širijo ponudbo manjših, dostopnejših električnih avtomobilov. To je mali križanec, dolg dobre štiri metre, pa nekoliko bolj oddaljen od tal. Kia ima z modeli z oznako EV verjetno eno najbolj enovito oblikovanih modelskih palet v panogi. Dodal bi, da v primeru EV2 njihov oblikovalski slog, ki mu pravijo opposite united, deluje še malo bolj prečiščeno. Kia EV2 sky Zastopnik: KMAG, ...