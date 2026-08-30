Kia xceed ohranja danes redke klasične lastnosti

Kia ceed je bila skupaj z modelom sportage avtomobil, s katerim je južnokorejska znamka v Evropi res uspela, dosegla pomembne prodajne številke. Ceed kot osnovna kombilimuzina ali karavan in kot bolj športni proceed je nazadnje dobil še malce drugačno karoserijsko različico xceed, bolj kupejevsko in hkrati za odtenek bolj dvignjeno. Naneslo je tako, da osnovnega modela ni več, xceed pa ostaja in je pravzaprav zelo nov. Je osvežitev v morju športnih terencev. Kia xceed je petvratna kombilimuzina, malce usločena in hkrati rahlo dvignjena, ravno toliko, da v njej ne sedimo čisto nizko, spet pa ne visoko kot v kakem šport­nem terencu. S 436 cm je celo za odtenek krajša kot prej, to je zaradi manjšega sprednjega previsa. Oblikovno spredaj jasno kaže, da pripada sodobni oblikovalski šoli ...