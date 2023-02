Kitajci prihajajo, tokrat menda zares

V nadaljevanju preberite:

»Mislim, da imamo veliko spoštovanja do kitajskih avtomobilskih proizvajalcev. Po naših izkušnjah so najbolj konkurenčni na svetu, kitajski trg je najbolj konkurenčen, delajo najbolj trdo in najbolj pametno. Če kdo, so oni naši največji tekmeci.« Te besede je pred kratkim izrekel Elon Musk, prvi mož podjetja Tesla, ki pri tem presenetljivo ni omenil zahodnih tekmecev. Ti se bodo morali poleg Tesle na svojem domačem dvorišču ubadati še z enim, morda veliko bolj zahtevnim tekmecem – velikanom z vzhoda.

Kitajci so se v Evropi prvič predstavili že zdavnaj, a tisto ni bilo prav resno. Takrat so imeli sami s seboj dovolj dela. V prejšnjih desetletjih je kitajski trg tako strmo rasel, da so ga komaj napolnili, skupaj z zahodnimi tekmeci, ki so tja prišli z različnimi načrti, predvsem v navezi z domačini. Prvič se je rast ustavila leta 2018, Kitajska je kot največji trg na svetu (lani 23 milijonov avtomobilov) tudi zrela, kar zadeva prodajo, velike rasti ni več. Lahko se ozre še drugam, in ker je zdaj tema prihodnosti električni pogon, ima tu veliko več adutov kot nekoč, ko so imeli klasični zahodni proizvajalci na področju tehnike svetlobna leta prednosti.