Kitajska gneča na slovenskem avtomobilskem trgu

V nadaljevanju preberite:

Pred nekaj leti so se pri nas pojavili prvi avtomobili iz Kitajske, predvsem različne znamke, ki jih je pripeljalo podjetje Plan-Net Avto. Odločno sta mu nato sledila še GA Adriatic pa tudi KMAG, oba sta kitajska imena pridružila svojim že uveljavljenim znamkam. A to še ni vse, v tej smeri se širita tudi močni skupini Emil Frey Slovenija in Auto Wallis, že dolgo pa se pričakuje prihod največjega kitajskega imena BYD, ki naj bi v Slovenijo prispelo prek Hrvaške. Poglejmo, kdo so trenutni kitajski tekmeci in koliko avtomobilov prodajo.

Če pogledamo skupne številke, je bilo vsaj po uradni statistiki v desetih mesecih letos na novo registriranih približno 2400 avtomobilov kitajskih znamk (tu ne štejemo Volva, ki ga kljub kitajski lasti le dojemamo za tradicionalno evropsko ime). Skupna številka predstavlja približno pet odstotkov uradnega trga, kar ni čisto natančno, saj je na njem kar nekaj izvoza, s katerim se ukvarjajo predvsem velika imena, tako da je kitajski delež morda še malce večji.