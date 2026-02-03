Kitajska zaradi smrtnih nesreč prepoveduje potopne kljuke

Kitajska prepoveduje skrite kljuke na vseh avtomobilih, ki se prodajajo v državi, in s tem postaja prva država na svetu, ki se osredotoča na funkcijo – ki jo je najbolj popularizirala Tesla, a vzbuja zaskrbljenost zaradi varnostnih tveganj.

Razlog tega ostrega ukrepa je v dejstvu, da v primeru nesreč, ni bilo mogoče odpreti vrat, ker se potopne kljuke niso sprostile. Najbolj sta v javnosti lani odmevala dva takšna primera na priljubljenem modelu xiaomi SU7, je pa Kitajska ta pojav menda začela preiskovati že leta 2024 po vsaj dveh smrtnih nesrečah električnih vozil, v katerih so ljudje zaradi težav z odpiranjem vrat ostali ujeti v svojih avtomobilih.

Kot piše Bloomberg, so nova pravila zelo natančna: na zunanji strani vrat mora biti vdolbina, velika vsaj 6 cm x 20 cm, da je z roko mogoče prijeti za kljuko. V notranjosti morajo biti avtomobili opremljeni s tablami, ki označujejo način odpiranja.

Nova pravila naj bi začela veljati v letu 2027, odvisno od časa homologacije morda v sredini leta 2027. Avtomobili, ki so jih oblasti že odobrile in so v zaključni fazi vstopa na kitajski trg, bodo imeli še dve leti časa za posodobitev svoje zasnove. Cilj je povečati varnost voznikov in potnikov s hitrejšim in učinkovitejšim odzivanjem na nesreče.

Rešitev s potopnimi kljukami je na trg8u prisotna že dlje časa, ne le na kitajskih avtomobilih. Ena znamk, ki jih uporablja, je tudi Tesla, recimo, da jo ima tudi nedavno predstavljeni model BMW iX3 ali pa volvo EX 60.

Oba slednja modela sta električna, posebej je ta rešitev pogosta prav pri tovrstnih modelih, tudi le elektrificiranih, konkretno je po podatkih Bloomberga, ki se sklicuje na China Daily ta rešitev uporabljena v približno 60 odstotkih stotih najbolje prodajanih elektkrificiarnih vozilih na Kitajskem.

Kitajska bo z letom 2027 iz varnostni razlogov prepovedala potopne kljuke. FOTO: Pedro Pardo Afp

Čeprav gre za ukrepe Kitajske, ki bodo veljali le za modele, ki se prodajajo na kitajskem trgu, pa zaradi velike prisotnosti države v svetovni avtomobilski industriji verjetno vplivala na ves svet.

Po pisanju BBC-ja ameriški varnostni regulatorji že preiskujejo Tesline kljuke na vratih, oblasti v Evropi pa da razmišljajo o lastnih pravilih. Ameriška naacionalna uprava za varnost cestnega prometa (NHTSA) je novembra začela preiskavo, osredotočeno na električne kljuke vrat Tesle, kot odgovor na poročila, da so nenadoma prenehale delovati, zaradi česar so otroci ostali ujeti v avtomobilih. V štirih primerih so se lastniki avtomobilov za rešitev težave zatekli k razbitju okna. Po drugem viru naj bi Tesla že razmišljala o redizajnu kljuk.

Kitajski proizvajalci avtomobilov, ki so v zgodnjih fazah predvideli, kaj bodo uvedli njihovi zakonodajalci, so se po pisanju Bloomberga v nekaterih primerih že vrnili k tradicionalnim, izpostavljenim ročajem (geely galaxy M9 in BYD seal 06). Večina tujih nekitajskih proizvajalcev avtomobilov pa še ni razkrila, kako bodo spremenili vrata na modelih za kitajski trg.