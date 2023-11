Kitajska tovarna morda na Madžarskem

Kitajski BYD (Build Your Dreams) velja za enega največjih proizvajalcev električnih avtomobilov na svetu. Letos so svoje avtomobile začeli prodajati tudi na največjih zahodnoevropskih trgih, utegnejo se širiti še drugam, že pred časom pa so nakazali, da jih zanima tudi tukajšnja proizvodnja.

Agencije so povzele pisanje časnika Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, da bo BYD tovarno postavil na Madžarskem. V podjetju tega za Reuters sicer niso želeli komentirati, je pa znana njihova nedavna objava, da se je njihov predsednik Vang Čuanfu pred časom srečal z madžarskim premierom Viktorjem Orbá​nom. BYD za zdaj uradno navaja le, da bodo odločitev o lokaciji tovarne sprejeli do konca leta.

To bo prva tovarna samih avtomobilov, pri čemer je treba dodati, da Kitajci v tem delu sveta že izdelujejo baterije. Vodilni svetovni proizvajalec baterij Catl (Contemporary Amperex Technology Limited) načrtuje ogromno naložbo prav na Madžarskem v Debrecenu, kjer pa so težave zaradi vpliva na okolje; zaradi protestov domačinov in civilne iniciative bo obseg tovarne morda malo manjši. Na Madžarskem je že prisoten še en velik kitajski proizvajalec baterij, podjetje Eve Power, po nekaterih ocenah bo ta država prihodnje evropsko središče proizvodnje baterij za avtomobilsko industrijo.

Catl je sicer že prisoten s proizvodnjo v Nemčiji, enako kot prav tako kitajski Svolt, v Franciji je to Envision, ki je tudi v Veliki Britaniji: kitajska podjetja so po podatkih merics.org od leta 2017 v proizvodnjo baterij v Evropi vložila 18 milijard evrov.

Če se še malo vrnemo k BYD, povejmo, da so letos svoje avtomobile začeli prodajati tudi v Evropi, nam najbližji trg je Italija (modeli atto3, dolphin, seal in han), ni pa (še) tod tistih najcenejših izdelkov, ki smo jih videli na fotografijah iz Kitajske. BYD je sicer razmeroma mlado podjetje. Leta 1995 ga je ustanovil Vang Čuanfu, najprej so začeli pripravljati baterije za prenosne telefone, prvi avtomobil so izdelali leta 2005, kot piše Nikkei Asia, je bil sumljivo podoben toyoti corolli ...

A so šli naprej, leta 2008 je njihov delničar postal Berkshire Hathaway, ki je v lasti ameriškega finančnika Warrena Buffetta, takrat so še vedno pretežno izdelovali baterije. Avtomobili so pač sledili, posebej zadnja leta, ko so izdelovali le še povsem električne modele in priključne hibride. Lani so po svetu prodali 1,8 milijona avtomobilov (od tega 800 tisoč popolnoma električnih), to je bilo kar trikrat več kot leto prej. Menda kar 75 odstotkov vseh sestavnih delov, vključno z baterijo, izdelajo sami in lahko močno nadzorujejo stroške.