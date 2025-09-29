Kitajski baterijski prvak CATL se ponuja Evropi

V nadaljevanju preberite:

Na nedavni razstavi avtomobilov v Münchnu se je poleg avtomobilskih znamk predstavljal še marsikdo, tudi baterijski proizvajalci. Enega največjih razstavnih prostorov je imelo podjetje CATL, ki je tam prikazovalo različne tipe baterije, tudi novo izvedbo baterije LFP s katodo iz litij-železovega oksida, s katero želijo pridobiti evropske naročnike. Katere so njene prednosti? Kdo so največji proizvajalci teh baterij? Kakšen načrte ima CATL nasploh v Evropi?