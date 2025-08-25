Kitajski MG ZS ima dober hibridni pogon, a kak minus ostaja

V nadaljevanju preberite:

Tudi v Sloveniji opažamo vse več kitajskih avtomobilov, a smo še daleč od tega, da bi pri nas lahko vozili vse najboljše kitajske modele. Trenutno prednjačijo vozila znamke MG, med njimi najbolj model ZS. Doslej je kupce nagovarjal s ceno, a počasi jih bo tudi z izboljšano kvaliteto.

Težko bi našli avtomobil, ki je tako napredoval, odkar smo ga nazadnje vozili. MG ZS je postal modernejši in se po obliki nič kaj ne razlikuje od dražjih modelov. Sploh v tej rdeči podobi s črnimi dodatki.