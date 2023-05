Klasična oblika se še najde

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Mercedes ima model razreda E v ponudbi od leta 1990, zvrstilo se je mnogo generacij, najnovejša, šesta, je verjetno zadnjič priprav­ljena na hišni osnovi velikih avtomobilov s klasičnim pogonom.

Sloviti proizvajalec ima od lani v ponudbi tudi podobno veliko električno limuzino EQE, a čeprav si tako kot tekmeci prizadeva za električno prihodnost, kako klasično gnano novost še predstavi. Tokrat je torej na vrsti limuzinski razred E. S tem modelom je imel Mercedes v preteklosti že dovolj uspeha, seveda v Stuttgartu računajo, da bo tako tudi tokrat in da se bo uspešno kosal z neposrednima tekmecema, BMW-jem serije 5 in audijem A6.

Razred E letnika 2023 navzven deluje precej elegantno. Spredaj ima lahko različno izvedbo maske, Mercedesov znak med drobnimi zvezdicami ali ravne linije lamel in pokončno zvezdo na pokrovu motorja. Zunanje mere se glede na predhodnika niso kaj dosti spremenile, v dolžino ga je s 495 centimetri le centimeter več kot doslej, v širino je pridobil tri centimetre (188 cm), medosna razdalja je z 296 centimetri tudi malce daljša. Ta mu ob dolgem motornem pokrovu prinaša še malce lepšo stransko linijo. Zadek je relativno minimalističen z dokaj zanimivimi lučmi.

V notranjosti izstopa digitalizacija. FOTO: Mercedes

Notranjost prinaša tretjo generacijo Mercedesovega multifunkcijskega sistema z množico osebnih nastavitev. Celoten zaslon (angl. superscreen) združuje dva večja prikazovalnika, informacijskega na sredini in na desno malce manjšega, zabavnega za sovoznika. Voznik ima poseben prikaz mnogih informacij še na enem digitalnem zaslonu za volanskim obročem. Na prvi pogled je morda celo preveč vsega, a tako je.

Sprednja sedeža naj bi bila zelo udobna, a kljub temu vitke oblike, da je ugodno prostorno tudi zadaj. Morda se motim, a se mi zdi, da bo počutje na sedežih za kupce tako prestižne limuzine enako, če ne bolj pomembno kot množica aplikacij, ki naj bi mercedes po želji spremenile v mobilno pisarno ali zabavni prostor. Z njimi je treba verjetno kdaj peljati tudi prtljago: v osnovi ima razred E v prtljažniku 540 litrov prostora, v primeru priključnega hibrida je zaradi dodatne baterije prtljažnik precej manjši, 370-litrski. To je za tako velik avtomobil skoraj ­preskromno.

Zadaj naj bi bilo po novem nekoliko bolj prostorno. FOTO: Mercedes

Klasični E bo uvodoma na voljo z ne posebej veliko družino bencinskih in dizelskih motorjev, ki jim bo tako ali drugače pomagala elektrika. Štirivaljni bencinski in dizelski motorji bodo pripravljeni kot blagi hibridi s sistemom zaganjalnik-generator in 48-voltno tehniko. Tu je še izvedba bencinskega priključnega hibrida z baterijo z zmogljivostjo 23 kWh, ki naj bi povsem napolnjena omogočala vožnjo samo na elektriko okoli 100 kilometrov. Kasneje bodo menda uvedli še dizelski priključni hibrid, morda za kupce z globljimi žepi tudi bencinske in dizelske šestvaljne motorje.

Poleg blagih hibridov bo pogonska možnost tudi priključni hibrid. FOTO: Mercedes

Za prenos na zadnji kolesi vselej skrbi 9-stopenjski samodejni menjalnik s pretvornikom navora. Z nekaterimi agregati bo E na voljo tudi v izvedbi s štirikolesnim pogonom. Opcijsko je dosegljiv z zračnim vzmetenjem in krmiljenjem zadnjega para koles.

Mercedes razreda E bo po limuzini, ki naj bi bila na evropskih trgih na voljo jeseni, zelo verjetno kmalu pripravljen tudi kot karavan in morda tudi kot bolj robusten karavan z angleško oznako all terrain. Čas bo pokazal, ali si bo znamka v teh časih še drznila predstaviti izvedbo s pristavkom AMG.

Cene? Še niso znane. E nikoli ni bil poceni, zdaj bi lahko bil še nekoliko dražji. Tudi igra z bogato doplačljivimi dodatki in opcijami bo še obstajala.